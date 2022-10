Entre piernas y telones | Fiú-Fiú

Marcel Marceau, Slava Poulin, Jacques Leqoc, Emilio Aragón, Bill Irwin, hasta Buster Keaton y el mismísimo Charles Chaplin, son los nombres que vendrán a la mente de casi cualquier persona al hablar de clowns. Nadie o quizá muy pocos podrían citar el nombre de alguna mujer destacada en esta actividad.

Y no es que no las haya, lo que sucede es que en ésta -como en otras muchas actividades- la labor femenina ha quedado relegada a un segundo o tercer plano, si no es que hasta ha sido olvidada.

Seguramente es por ello que la compañía Sopa de clown ha querido dejar clara su postura frente a esto desde el título mismo del espectáculo que hoy cierra su temporada: Fiú-fiú ¿cómo ser clown sin dejar de ser mujer?

Escrito, dirigido e interpretado por Nubia Alfonso, quien comparte escenario con Anamaría Moctezuma, Fiú-Fiú es antes que nada un divertimento escénico fantástico que, como todo montaje clown, prescinde de la palabra hablada, pero no por ello no comunica con fuerza y profundidad un mensaje más que esencial en estos días: promover un ambiente de sororidad y al mismo tiempo abordar de manera divertida e ingeniosa el mundo femenino, los estereotipos y la violencia de género.

La propuesta es realmente divertida, sorpresiva, simple, directa, y atrapa (me consta en la función que vi) a todo tipo de público. Junto a mí, un pequeño de tres o cuatro años comentaba con su madre momentos de la puesta en escena, mientras jóvenes aplaudían sonoramente y ancianos se reían en grande.

A la excelente propuesta dramática hay que agregar un brillante equipo creativo y de producción, compuesto por Jesús Aguilar (diseño de la estupenda y sorprendente escenografía); Aarón Mariscales (diseño de iluminación); Janett Landín (producción ejecutiva); María Goycoolea (asesoría de técnica clown), y la siempre dinámica, amable, eficiente y amante del teatro Sandra Narváez (difusión y prensa)

Esta puesta en escena se presentó por primera vez en 2012, y ha tenido una larga vida por festivales nacionales e internacionales, y hoy concluye su temporada en el entrañable teatro Sergio Magaña, ubicado en el 114 de la calle Sor Juan Inés de la Cruz, en la colonia Santa María la Ribera, atrás del metro San Cosme.

Cabe apuntar que ayer sábado 1 de octubre celebró su cumpleaños 82 el maestro Luis Chavira, quien a lo largo de las últimas cuatro décadas ha estado al frente de este espacio que, en buena medida, se mantiene activo gracias a él.

Si bien este sitio abrió como teatro en 1991, existe desde 1901 cuando fue construido como capilla de la Quinta San Miguel, que en 1935 fue expropiada, para ser utilizada por décadas como oficinas gubernamentales.

El 26 de julio de 1991 el espacio fue inaugurado con el nombre del dramaturgo Sergio Magaña, y la presentación de su obra Santísima, con las actuaciones de Ernesto Laguardia y Alma Muriel.

Desde entonces, el teatro se ha mantenido activo y han desfilado por ahí cientos de montajes maravillosos y se ha convertido en un imán para los vecinos, quienes acuden permanentemente.

No ha sido, ni es, una labor fácil, pero se ha logrado gracias a la tenacidad, trabajo, constancia y entrega del maestro Chavira, para quien mando una doble felicitación, por su trabajo permanente y su cumpleaños.