Entre piernas y telones | Hermanos y familia

En el corazón de Nueva York, debajo del mítico Studio 54, uno de los lugares icónicos de la Gran Manzana, se localiza un sitio que a una década de su inauguración es ya referente en el medio del espectáculo, especialmente el teatral.

Se trata de 54 Below, que ha recibido a las grandes estrellas de Broadway, en un formato de concierto íntimo, que se han establecido ya como una visita obligada para los amantes de la música.

Por ahí han desfilado artistas como Chita Rivera, Patti LuPone, Ben Vereen, Lea Salonga, Sierra Boggess, Stephen Schwarts, Lin Manuel Miranda, Ute Lemper, Jane Lynch, Alan Menken, la querida y admirada Bianca Marroquín, y un larguísimo etcétera.

Ahora, se unen a este selecto grupo no uno sino dos mexicanos, que este lunes 18 de julio ofrecerán el espectáculo Hermanos y familia, y que gracias a la magia de la tecnología podrá disfrutarse también desde nuestro país (o cualquier punto del planeta), a través del streaming.

Los dos paisanos que sin duda triunfarán en Amigos y familia son Jaime Lozano y Mauricio Martínez, quienes se consideran a sí mismos hermanos desde hace muchos años, por lo que no dudaron en bautizar de esta manera su espectáculo.

En Hermanos y familia, Jaime y Mauricio interpretarán canciones que ambos tienen en común por sus trabajos previos juntos, como los musicales Children of Salt y Present Perfect, así como el álbum autoría de Jaime Songs by an Inmigrant vol. 2, en el cual Mauricio participa con una canción.

Discriminación, aprender un nuevo idioma, encajar en nuevos círculos y perseguir el llamado sueño americano son sólo algunos de los temas que tocarán en esta presentación, y en la cual contarán con unsa invitada de súper lujo: Sherren Pimentel, quien formó parte del musical de Broadway West Side Story, en su más reciente producción.

Considerado por muchos, incluido el ganador del Tony y nominado al Oscar Lin-Manuel Miranda como “el próximo gran suceso en Broadway”, Jaime Lozano es licenciado en Música y Composición por parte de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue beneficiado con una beca completa por parte de la New York University para cursar la maestría en Composición de Teatro Musical y Ópera, convirtiéndose en el primer y único mexicano aceptado y graduado de dicha maestría.

Su trabajo ha sido representado en prominentes teatros y salas de conciertos en Nueva York, México, Latinoamérica y Europa.

Por su parte, Mauricio Martínez es uno de los rostros más reconocibles del teatro musical en México, donde protagonizó La bella y la bestia, Dulce Caridad, Fiebre de sábado por la noche, La fierecilla tomada, y Los últimos cinco años; y en EUA estelarizó On your feet!,