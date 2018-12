Entre piernas y telones | Kahlo, viva la vida

Por: Hugo Hernández

Conocí a Ana Karina Guevara hace poco más de 20 años en el primer montaje de la divertidísima comedia Confesiones de mujeres de 30, y desde entonces he admirado su talento, su disciplina, su responsabilidad, su talento, pero sobre todo su constancia, que la ha hecho una presencia indispensable en todos los medios.

Hoy, como resultado de todos esos atributos, Ana Karina hace un trabajo impecable en el monólogo Kahlo, viva la vida que se presenta sólo los sábados en el pequeñito pero muy atractivo y activo Foro Bellescene, ubicado en el corazón de la colonia Narvarte.

Descubro con gran sorpresa que se trata de una obra que se estrenó en 2007 y que por alguna razón no vi. Y me extraña porque además del trabajo de Ana Karina, que he seguido de cerca, está también el del autor, Humberto Robles, de quien he comentado en varias ocasiones en esta columna lo mucho que me gustan sus textos.

En fin; no la vi antes, pero que bueno que la veo ahora, en este nuevo montaje, ahora con la dirección escénica de Pilar Boliver, quien paso a paso se va ganando un lugar destacado en esta actividad nada fácil, e incluso ingrata.

Kahlo, viva la vida es un mosaico de momentos en la vida de Frida, sin pretender ser una biografía, sino más bien una especie de reflexión personal, acto de contrición, liberación del inconsciente… en el que la hoy famosísima pintora exorciza sus demonios.

Una vez más, Robles entrega un texto sólido, bien construido, ágil, irreverente, divertido, inteligente, que hace justicia a la verdadera Frida y no se queda en sólo un acercamiento epidérmico y comercial.

A esto hay que sumarle una dirección escénica muy bien lograda, sutil, elegante, creativa, que resuelve cada momento estupendamente bien y hace lucir a la actriz y a toda la producción en el pequeñísimo escenario. Muy bien Pilar Boliver, quien además es responsable del vestuario, la caracterización y la atinada selección musical.

Excelente diseño de escenografía e iluminación de Ténzing Ortega y el diseño sonoro de Jordi Bauchbush.

Todo esto es el marco perfecto para el desempeño de la protagonista de este montaje, pues al darse la tercera llamada todos los creativos desaparecen y el 100% de la responsabilidad recae en el elenco, que en este caso se reduce y centra en sólo una actriz: Ana Karina Guevara.

Al verla sobre el escenario, es evidente su dominio absoluto del mismo, no por nada su currículum acumula ya más de 40 montajes. Pian pianito, el montaje va atrapando al espectador y lo lleva a experimentar una amplia gama de sentimientos: risa, llanto, dolor, ansiedad, sorpresa, que conectan con todo lo que el personaje-actriz vive sobre el escenario.

Sólo un par de funciones más restan a esta puesta en escena (sábados 8 y 15 de diciembre) en el foro Bellescene que se ubica en Zempoala 90, en Narvarte.