Entre piernas y telones | La golondrina

El arte en general, y el teatro en concreto, se han alimentado siempre de la realidad circundante. El teatro ha sido y es espejo de su entorno, de su sociedad.

Hay teatro documental, donde los hechos, los nombres, las fechas son exactas y remiten a acontecimientos concretos; hay otras obras que se inspiran, que parten de un acontecimiento real y construyen una ficción escénica que la refleja.

Este segundo caso es el de La golondrina, puesta en escena que está teniendo un fuerte impacto en los teatrófilos, y que debiera ser vista por todo público, pues es una ventana, enorme, a lo que acontece en torno a la comunidad LGTB+, pero que es ampliable a cualquier círculo discriminado, de los muchos que hay ahora en nuestra sociedad.

En la siempre útil Wikipedia, puede leerse lo siguiente: El 12 de junio de 2016, hacia las 2:02 de la mañana, se oyeron tiros y un policía de Orlando situado frente al Club Pulse intercambió disparos con una persona armada. La discoteca Pulse escribió en su página de FB a las 2:09: “Que todo el mundo salga de Pulse y sigan corriendo”. Llegaron más policías y el hombre armado entró al club y comenzó a tomar rehenes.

Hasta aquí Wikipedia.

El resultado: 49 muertos y 53 heridos, en lo que fue considerado el segundo tiroteo con mayor número de muertes en la historia de EU, desde los atentados del 11 de septiembre.

Estos hechos son la base de La golondrina, escrita por Guillem Clua, dirigida por Alonso Íñiguez, y protagonizada por la enorme actriz Margarita Sanz y el estupendo actor joven Germán Bracco (quien alterna con Alejandro Puente).

La golondrina narra el encuentro de dos personas conectadas al atentado, quienes años después de la tragedia se reúnen “casualmente” y de ser aparentemente distintas se van acercando más y más.

Muy atinada la decisión de hacer que los hechos sucedan en México, pues eso nos acerca a un acontecimiento que si bien sucedió en La Florida, pudo haber ocurrido en cualquier sitio.

No es una adaptación drástica, pues el texto no lo necesita, sino que con unas simples referencias el público entiende que la puesta en escena sucede en México, y así no limita la acción a un hecho histórico concreto, sino que amplía la visión y se va más al resto de la acción dramática.

Y ese “resto” de la acción dramática es el mundo de los personajes, las personas, con quienes convivimos día a día, que son nuestro círculo más cercano, íntimo, querido, vital… y del que muchas veces sólo conocemos lo más superficial.

Margarita, como siempre, entrega una actuación digna de ovación de pie, como sucedió en la función que me tocó disfrutar. Cada palabra, cada acción, cada uno de sus movimientos está en función de crear una verdad escénica absoluta; y junto a ella el gran trabajo de Germán, a quien primero en la televisión, luego el teatro y el cine, he visto crecer y crecer y crecer como actor. Su Ramón es estupendo, lleno de matices, de verdad…

Bravo a BH5 estudios y Óscar Uriel, los productores, por este montaje que habla de muerte, odio, crimen, para invitar al final a la vida, a la comprensión, al amor y a buscar acercarse sin prejuicios a la gente que más queremos.

La golondrina se presenta de viernes a domingo en el teatro Milán; sólo le restan unas cuantas semanas más de funciones. No se la pierdan.