Entre piernas y telones | La tonta idea de dejarte ir

Mañana 27 de marzo se celebra el Día mundial del teatro, tal y como ha venido sucediendo desde hace 61 años, a iniciativa del Instituto Internacional del Teatro. En esta ocasión, el mensaje oficial que se leerá en todos los recintos escénicos del planeta es de la actriz egipcia Samiha Ayoub, quien dice: “A todos mis amigos/as, los artistas de teatro de todo el mundo: Les escribo este mensaje en el Día Mundial del Teatro, y aunque me siento abrumada de felicidad por dirigirme a ustedes, cada fibra de mi ser tiembla bajo el peso de lo que todos sufrimos –artistas de teatro y no teatro– por las presiones y los sentimientos encontrados en medio del estado del mundo actual. La inestabilidad es un resultado directo de lo que nuestro mundo está padeciendo: conflictos, guerras y catástrofes naturales que han tenido efectos devastadores, no sólo en el mundo material, sino también en el espiritual y en nuestra paz psicológica”.

El teatro puedes ser y es, el remedio a esos males; y el teatro está en materialmente todos los lugares, y para hacerlo sólo hacen falta, como lo ha dicho siempre la gran Susana Alexander: un alguien que tenga algo interesante que decir, y alguien que lo quiera escuchar.

Esa es, paradójicamente la simpleza y la complejidad del arte escénico.

Hago esta “sesuda” introducción para felicitar a todos los teatreros y para hablar de uno concretamente, que en el teatro ha encontrado un escaparate a su talento, que ha crecido, crecido y crecido.

Nació hace 37 años en un pequeño pueblo jalisciense llamado Betulia. Con apenas 20 años de edad se lanzó a la conquista de la capital. Llegó con el sueño de convertirse en actor. Estudió aquí, allá, y comenzó a trabajar en pequeños montajes infantiles, en festivales, como animador en distintos eventos.

Ahora, cada vez son más frecuentes sus apariciones en televisión; de hecho es casi habitual su presencia en los programas unitarios.

Sin embargo, no se olvida de su gusto por el teatro y permanentemente lo podemos ver en escena, como sucede ahora en la obra La tonta idea de dejarte ir, que hace funciones en el pequeño, acogedor y muy exitoso espacio teatral del Centro de la Diversidad Cultural México, ubicado en el número 267 de la calle Colima, casi esquina Insurgentes Sur, en la colonia Roma.

Se trata de Erasmo Ríos, quien en esta obra da vida a Ulises, un hombre que busca su identidad, a partir de confrontarse con tres amigos aparentemente muy distintos.

Escrita y dirigida por Daniel Salinas, La tonta idea de dejarte ir es una comedia romántica divertidísima, que en medio de las grandes carcajadas que provoca, invita al público a reflexionar sobre las relaciones de pareja, la búsqueda del amor, la homofobia, el empoderamiento femenino, entre otros temas.

Ágil, bien contada, con un ritmo fluido que se aplaude y agradece y sin caer en polarizaciones o satanizar nada ni a nadie, La tonta idea de dejarte ir cuenta con el trabajo más que atinado de cuatro jóvenes histriones: el ya mencionado Erasmo Ríos (¡bravo!; que gusto verlo convertido en un actor tan solvente, además de muy guapo); Hugo Rocha, Óscar Treviño y la simpatiquísima Dulce Santana.

Las próximas funciones de La tonta idea de dejarte ir son: sábado 1, jueves 13 y domingo 23 de abril.

Además de esta obra, el Centro de la Diversidad Cultural tiene una amplia oferta teatral todos los días de la semana, entre otras variadas actividades.

Bien lo dijo mi querida Susana Alexander: Para hacer teatro sólo se necesita un alguien que tenga algo interesante que decir y alguien que lo quiera escuchar.

Aquí está un gran botón de muestra.

¡Felicidades a todos los teatreros!