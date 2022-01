Entre piernas y telones | Música en el teatro

El teatro nació musical. Sí, así es. El teatro nació en la antigua Grecia con una estrecha y fuerte conexión con la música. El uso de instrumentos musicales y “el canto” eran habituales para acompañar los diálogos, que por cierto siempre eran en verso (con rima y métrica propios).

Traigo esto a colación porque tuve el gusto de ver dos espectáculos teatrales, ligados estrechamente a la música.

El primero de ellos lleva por título Multiversos: del clásico a Broadway y tiene como escenario la imponente y hermosísima Capilla gótica del Centro Cultural Helénico.

Como el nombre de la propuesta lo anticipa, se trata de un recorrido por grandes temas de diversos géneros, organizado en dos programas enteramente distintos:

1. Un poco de todo, que incluyó composiciones de Puccini, Mozart, Bizet, Mahler, Debussy, y Miranda; lo que permitió al público pasar del dolor de Madama Butterfly, a la seducción de Carmen, el enamoramiento de Los puentes de Madison county, o el pesar por el abandono en Hamilton.

2. Teatro musical, centrado en grandes éxitos de la llamada Meca del teatro musical: Broadway, y que permitirá disfrutar algunos de los temas de Amor sin barreras, El fantasma de la ópera, Once, Into the woods, entre otros.

Al frente este proyecto está Denise de Ramery, quien además de brillante cantante es una destacada docente. Los miserables, El hombre de La Mancha, Master class, Moctezuma, son algunos de los montajes en los que ha destacado.

Junto a ella, Isaac Saúl, director musical, quien es referencia obligada en el teatro en nuestro país de los últimos 25 años. Innumerables son los montajes en los que ha participado, entre ellos Aladdín, actualmente en cartelera.

Y para este programa se suma la estupenda voz de Carlos Banega, también figura elemento esencial en el género.

Las funciones de Multiversos son los lunes 31 de enero y 7 de febrero a las 19:00 horas.

Y este lunes 31 de enero y martes 1 de febrero cierra su breve temporada la obra Mi vida con Frank, unipersonal de José María Mantilla, quien es autor, director y actor de esta puesta en escena que gira en torno a la figura inmortal de Frank Sinatra.

Mantilla narra conjuntamente la singular vida de quien fuera conocido como La voz con la suya propia ligada a la de su abuelo, quien lo acercó a ese cantante.

De manera muy ágil, fluida, divertida y en momentos conmovedora el espectáculo va enlazando esas tres vidas con las de los espectadores, pues cada uno de los presentes nos vemos identificados con algunos de los recuerdos mencionados.

Mi vida con Frank se presenta en el teatro El Milagro, que se encuentra en la calle de Milán, en la colonia Juárez.

He aquí dos opciones teatrales/musicales pequeñitas de tamaño, pero grandes, ENORMES, en emociones y talento.