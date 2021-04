Entre piernas y telones | Pequeñas grandes cosas

Querida Sugar: Hoy es uno de esos días extraños, singulares, diferentes y, paradójicamente, al mismo tiempo igual a otros muchos que he vivido. Sin embargo, me siento con la necesidad de contarte algunas de las cosas maravillosas que me pasaron. Helas aquí:

1. Vacunaron contra el Covid-19 a mi mamá y a la mayor de mis hermanas. Lo cual nos tiene sumamente felices en la familia; y por las edades que tenemos, pronto nos tocará al resto de los hermanos.

2. El mismo día que lo solicité vinieron de la compañía de internet para aumentar la velocidad del mismo; ¡aleluya!

3. Tuve la oportunidad de ver esa diminuta y gigantesca obra de teatro que está basada en las cartas que tú recibes y respondes; y déjame decirte que hace tiempo que una puesta en escena no me conmovía tanto, de tantas maneras y a tanta gente cercana a mí.

4. Se trata, como tú bien lo sabes, de la versión escénica de un blog que nació en Nueva York, y cuya influencia y aceptación fue creciendo y creciendo y creciendo hasta tener adeptos en muchas ciudades del mundo.

5. Permíteme primero agradecer, por tu conducto, a las autoras: Cheryl Strayed y Nia Vardalos; la primera, una prolífica escritora cuyos textos se han traducido a casi 40 idiomas en todo el mundo y se han adaptado tanto para la pantalla como para el escenario; y luego a Nia, una soberbia actriz a quien desde la película Mi gran boda griega tenía ganas de conocer, deseo que ahora se me cumple, aunque en su faceta como dramaturga.

6. Después, porque gracias a este montaje he podido disfrutar del trabajo, estupendo, de una mujer que cada vez admiro más y más por su entrega absoluta al teatro, ya sea como productora, promotora o actriz, como es ahora el caso: la gran Mariana Garza, quien además de ser la protagonista es anfitriona, pues la obra se presenta en su hermosísimo teatro Milán.

7. Además, querida Sugar te cuento que los otros cuatro actores que integran el elenco están sensacionales. Ellos son: Amanda Farah, Alejandro Morales, Marcos Radosh y Daniel Bretón.

8. Luego, quiero compartirte el gusto de disfrutar de otro montaje adaptado y dirigido por Paula Zelaya; teatrera joven, talentosa, entregada, que está construyendo una sólida carrera.

9. Y sumar a todo esto el talento de un equipo joven, joven y talentoso: Daniela García Moreno (escenografía), Cristobal Mar Yán (audio y compositor de música original), María Vergara (iluminación), Mauricio Rico (movimiento escénico), Fernanda García (vestuario), Karla Baez (directora residente); y Max Antúnez, productor ejecutivo.

10. Y finalmente decirte lo feliz que estoy por la reapertura de los teatros en la ciudad de México, como seguramente lo está también Morris Gilbert, productor de este montaje.

Atte.

Teatrófilo empedernido

PD: Por cierto, la obra se llama Pequeñas grandes cosas; y yo te escribo para que por tu conducto todo mundo se entere que no se deben perder esta pequeña GRAN joya teatral.