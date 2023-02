Entre piernas y telones | SA: dos grandes de la escena

Las iniciales de sus nombres son SA; son dos y, paradójicamente son idénticas y absolutamente distintas.

A la primera la conozco de toda la vida, porque desde siempre la he visto en los escenarios. Tuve el gusto de hablarle por primera vez, y de que me regañara, hace más de 40 años, cuando le pregunté la diferencia entre teatro comercial y no comercial. Obviamente me subrayó (por decirlo bonito) que eso no existe y que todo es teatro y punto.

Antes de ese “incidente” ya la había visto en varias ocasiones en escena: Electra, Si me permiten hablar, Yo madre yo hija, Cómo ser una buena madre judía, El primero… son algunos de los títulos de las primeras obras en las que la admiré.

Luego tuve la fortuna de trabajar con ella, como encargado de prensa en otros montajes, y mi admiración y cariño se multiplicaron a la enésima potencia.

Con la segunda la relación comenzó por el trabajo, hace caso dos décadas. Los exonerados fue la obra en la que la conocí, y en la que curiosamente también actuaba mi siempre admirada primera SA, y del cual yo fui responsable de la promoción en medios.

Un tiempo después volvimos a coincidir en Des-madres, otra puesta en escena también producida por MejorTeatro.

Ya desde fuera he sido testigo de cómo ha ido hilvanando brillantísimos trabajos en teatro (El beso, A ocho columnas, Coordenadas sutiles…); cine (Blanco de verano, Las noches más oscuras de nosotras, Solteras…); y televisión (Dos lunas, XY, Para volver a amar…). ¡Qué actriz!

A estas alturas es fácil saber que mis dos admiradas SA son Susana Alexander y de Sophie Alexander-Katz, tía y sobrina. Ambas apasionadas, talentosas, entregadas, perfeccionistas, brillantísimas actrices y ahora las dos están en cartelera, en un par de montajes maravillosos que no hay que perderse por nada del mundo.

Susana triunfa, de verdad en grande en Si te mueres… ¡te mato!, una comedia negra que cuenta la vida de dos cuidadoras de una anciana que fallece repentinamente (esto sucede en el minuto cinco de la acción, por lo que no estoy revelando nada grave) y ellas se ven obligadas a ir tomando decisiones (muy peculiares) que les permitan seguir viviendo.

Lo que manejado en otro género sería un lacrimógeno melodrama o una terrible tragedia, aquí se convierte en una catarata —de verdad—de carcajadas, ante los caminos nada convencionales que va tomando la trama.

En Si te mueres… ¡te mato!, Susana Alexander comparte escena con Azela Robinson.

Y Sophie se suma, con todo el brío que le caracteriza a la puesta en escena más exitosa del 2022 (con cada función agotada), y que regresa ahora para prolongar su triunfo: Dos locas de remate.

En esta puesta en escena Sophie da vida a una de las dos hermanas (la otra es interpretada por Susana Zavaleta) que se reencuentran luego de 20 años de no verse. Eso desata un hilarante enfrentamiento que va sacando los trapitos al sol guardados a lo largo de todo ese tiempo.

Coincidentemente Dos locas de remate, producida por Morris Gilbert, también es una comedia negra, muy negra y disparatada que no solamente divierte al público enormidades, sino que de igual manera lanza duras verdades para que ya cada quien decida si las quiere ver o no.

Si te mueres… ¡te mato! y Dos locas de remate, dos escaparates enormes para el talento, aún más enorme, de dos grandes actrices, tía y sobrina, que con su ejemplo habitual nos muestran el gran teatro que se hace en nuestro país.

¡Ovación de pie para ambas!