Entre piernas y telones | Seminar

Dos amigas que yo pensaría nada tiene que ver la una con la otra (o sea sus gustos, círculos de amistades, intereses culturales, gustos personales y de distracción, etcétera) me recomendaron ampliamente Seminar; “No te la vayas a perder por nada del mundo”, coincidieron en decirme.

Obvio, eso llamó mucho mi atención. Aclaro que la obra ya estaba en mi lista de pendientes, pues la dirige Diego del Río, y en general su trabajo es sinónimo de calidad.

Sin embargo, el título me resultaba poco atractivo, y acudí a verla un sábado por la tarde (luego de dos cursos intensos, desde las 9 de la mañana); iba con sueño y, confieso, poco ánimo…

Sin embargo, oh maravilla de maravillas. No sólo no pestañé ni bostecé ni media vez, sino que la obra me atrapó desde el segundo uno, me divirtió enormemente me hizo pensar muchas cosas, y me mostró (una vez más) el buen teatro se hace en nuestro país, y lo bueno y claro que es Diego del Río en sus propuestas escénicas.

Seminar cuenta la vida de cuatro jóvenes aspirantes a escritores que se reúnen para recibir asesoría, consejo, clases, orientación, críticas… de parte de un prestigiado editor y escritor.

Ese taller de escritura literaria se convierte de pronto en algo más cercano a una terapia grupal en la que irán aflorando las personalidades reales de cada uno de sus integrantes, desde el implacable mentor, que esconde detrás de su dureza y crueldad un mundo de frustraciones y secretos; y como él, cada uno de los jóvenes artistas.

Muy interesante la puesta en escena, que sucede en varios niveles, y lo que pasa en la escena propiamente dicha, se conecta con lo que ocurre afuera, pues personajes (dentro) y actores (fuera) mantienen una muy inquietante comunicación.

Hay una especie de giño entre los personajes y los actores, como si lo que viven los escritores en ciernes es también asunto de los histriones jóvenes; o lo que sucede a los sujetos de la ficción también puede suceder a las personas reales.

Brillante el trabajo actoral: Rafael Sánchez Navarro, estupendo. Su aplomo, domino de escena son evidentes, y el personaje le queda como añillo al dedo y, evidentemente, le saca todo el partido posible.

Begoña Narváez, Óscar Hinojoza, Aída del Río y Cristian Magaloni, igualmente bien. Todos con un toque de naturalidad que se agradece y disfruta enormemente.

Redondean este montaje algunos pequeños grandes detalles que hacen lucir al máximo lo importante. Muy bien la música original de Andrés Penella, la escenografía de Gerardo Javier Ángeles, el vestuario de Estela Fagoaga y la iluminación de Félix Arroyo.

Luego de verla coincido con mis dos amigas que no hay que perderse Seminar. Y entiendo, además, porque les gustó, y me gustó, a los tres, que somos tan, tan, tan aparentemente diferentes.