Entre piernas y telones | Un aplauso para el amor

No es una obra, pero tiene mucho de teatral; tampoco es un musical, sin embargo la música es su espina dorsal; sus participantes no actúan pero sí interpretan y, ¡vaya manera de hacerlo!

Se trata del espectáculo Un aplauso para el amor. Un tributo para El príncipe de la canción, que acabo de disfrutar enormemente y que es, de verdad, excelente.

No soy fan de José José, me gustan muchas de sus canciones y ya. Hablé con él en un par de ocasiones, ambas casi al final de su vida, y fue muy amable y atento. Fui a este espectáculo a invitación de amigos, a quienes admiro y quiero, y con quienes el teatro me ha reunido en distintos momentos.

Cuento esto para explicar el por qué me parece importante, y más que conveniente, recomendar en este espacio Un aplauso para el amor, que tiene unas profundas raíces teatrales.

La idea de este espectáculo es de Alicia Paola, a quien he visto brillar enormemente en distintos musicales como Wicked, Mary Poppins, La línea del coro, Mentiras, Forever Young… y de Mario Heras, gran actor como lo vi en El hombre de la mancha, y un maestrazo del doblaje, con su empresa Resorte teatro, quienes echaron a andar el proyecto antes de la pandemia, de manera pequeñita, pero que como era de esperarse ha crecido hasta lo que es ahora: un brillantísimo concierto.

En aquel entonces, junto con el pianista David Pineda, y también las estupendas voces de Manuel Gorka y Carmen Sarahí (ambos con una larga trayectoria en ópera, teatro y cine) estrenaron Un aplauso para el amor, con la participación del periodista Víctor Hugo Sánchez, quien trabajó durante más de tres décadas con José José.

Me parece que la inclusión de Víctor Hugo fue, y es, la vuelta de tuerca que hace que el espectáculo transite de lo musical a lo teatral, pues no se trata sólo de oír canciones, sino de contar una historia, acercarse a su protagonista y conocer detalles, anécdotas, fechas, nombres, con lo que se redondea el disfrute de los temas que forman parte de la historia de miles, millones sin exagerar, de personas que hemos cantado, llorado, sentido, disfrutado o sufrido con la voz de José José.

Luego vino la pandemia, el mundo se detuvo, y ahora que la nueva normalidad ha permitido la reactivación del teatro, Un aplauso para el amor regresa corregido y muy, muy aumentado.

Ahora, a los cuatro soberbios cantantes, se han sumado 10 maestros músicos (entre ellos el mismo pianista original, ahora convertido en gran arreglista y director musical), y las canciones se escuchan maravillosamente bien.

A esta ecuación hay que sumar el entusiasmo, talento y mucha chamba del siempre sonriente Luis Oropeza, director de la productora CatorceVeinti7 y el respaldo de Germán Pedroza.

No voy a enlistar aquí los temas que se interpretan porque seguramente todo mundo los conoce, y de aquellos que no sabemos los títulos, cuando los escuchamos caemos en cuanta que ¡por supuesto que los conocemos!

Hoy, esas canciones se pueden disfrutar una vez más en Un aplauso para el amor. Un tributo para El príncipe de la canción, maravilloso espectáculo.

El espectáculo se presenta en Dejavú Night Hall, en Coyoacán, y tiene por ahora tres funciones más, los siguientes jueves. Estoy seguro que Un aplauso para el amor va a ser un gran, gran éxito y lo veremos por mucho más tiempo en nuestra cartelera. Pero no nos confiemos, hay que abarrotar estas tres presentaciones para que eso suceda.