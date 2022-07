Entre piernas y telones | Vedette show

Vedette es una palabra que popularmente tiene --de manera errónea-- una connotación negativa. A raíz de las exitosas películas de ficheras de los años 70 y 80 en el cine mexicano, la imagen que se formó de esta actividad era sinónimo de bajos mundos cabareteros, vicios de todos los tipos, e incluso prostitución y trata de personas.

Nada más alejado de la realidad. Según el Diccionario de la Real Academia Española, vedete (con una sola t) proviene del francés vedette (en ese idioma sí con doble t), tiene un par de acepciones: La primera define a la “artista principal en un espectáculo de variedades”; y la segunda alude a la “persona que destaca o quiere hacerse notar en algún ámbito”.

La primera acepción es la que sin duda viene a la mente al ver el muy bien logrado espectáculo llamado directamente Vedette show, y que hace justicia a las primeras figuras que deben, sí, DEBEN, cantar, bailar, actuar, y por si eso fuera poco, ser muy atractivas físicamente y tener ángel, ese elemento que es indefinible pero indispensable.

Con una larga trayectoria en el mundo del teatro musical y la docencia, Óscar Carapia ideó y dirigió este montaje que realmente es un ejemplo de talento y creatividad, y que recupera el verdadero sentido de lo que es ser una vedette, una GRAN vedette.

Vedette show está dividido en dos actos, en el primero se cuenta la historia de una bailarina que se convierte en vedette. Inolvidables canciones de grandes musicales son los eslabones centrales del relato que incluye pequeños momentos cómicos, baile… y por supuesto pone sobre la mesa, más bien en el escenario, los problemas, obstáculos, rechazos y contrariedades que conlleva el glamour del mundo del espectáculo.

El segundo acto es una conmemoración a lo que debiera ser un cabaret hoy en día, y está conformado por interpretaciones y medleys de cantantes como Selena, Shania Twain, Lupita D’alessio, Paquita la del Barrio, Yuridia, entre muchas otras.

Durante los 120 minutos de cada función, el público no deja de sorprenderse por la fastuosa producción: Vedette show consta de más de 150 cambios de vestuario, tres cambios de escenografía física y decenas de momentos visuales, estupendamente logrados.

Todo esto, al servicio de seis talentos, de verdad mayúsculos, que arrancan al público ovación tras ovación. A tres de estas vedettes las ubico y conozco perfectamente por sus muy sólidas trayectorias en el teatro. Bravo a Majo Pérez (Mary Poppins, Wicked, The Promm, Mentiras…); Gloria Toba (Aladdin, Hello Dolly!...), y Marien Caballero Galvé (Chicago, The Promm…).

Y la ovación es extensiva para Yazel Rojo, Natalia Moguel, así como a Julls Granados, “La Lupe”, a quienes a partir de ahora seguiré la pista.

Cabe apuntar que toda la música es interpretada en vivo, gracias a la participación de 10 músicos, y subrayar que la producción musical y las traducciones al español se crearon específicamente para Vedette show.

Con la producción de RN Entertainment, Vedette show se presenta todos los martes de julio a las 20:30 horas, en Marketeatro, ubicado en Coahuila 105, en la colonia Roma Norte.

¡No se la pierda!