Entre satanizados y “quemados”

A unos los considera expresiones del averno; a otros los glorifica, ajeno a que, semejantes loas los “achicharran” con cualquier persona consciente de lo que debe ser el periodismo. Ni la pandemia le hace mella para hacer a un lado sus cada vez más catastróficas “mañaneras”.

¿Se ha escuchado de su boca, una frase solidaria por las víctimas del coronavirus? ¿Ha tenido una palabra de consuelo para familiares y amigos, de ya tantos fallecidos? ¿Está pendiente de lo que sucede en los hospitales de la República? ¿De los miembros de los servicios sanitarios, que han perdido la vida o sufren contagio?

Fobias y odio le inundan las neuronas. Sus emociones negativas se dirigen a quienes mejor cumplen con las obligaciones de su oficio. A quienes critican a un Poder que sólo se ocupa de sus “magnas obras”, de seguir atrayendo incautos con sus dádivas y de echar unos rollos que llaman a compadecer a los auténticos periodistas, que tienen que madrugar para cubrir sandeces.

De horror y vergüenza estar en el pellejo de Zepeda Patterson, de Galván Ochoa, de Pedro Miguel o de cualquier otro que “recuerde” (Porque le cuesta trabajo), como franco admirador de su cuarta transformación.

Transformación que, desde cualquier ángulo que se analice, nos lleva como flechas al barranco. A una devastación que, para reiniciar las actividades regulares de este México, llevará décadas.

Si le echamos un ojo a la economía, la mandó por los suelos; si se trata de la salud, peor que peor; si hablamos de educación, desastre absoluto. ¿Y la inseguridad? En los niveles más altos de que se tenga memoria.

Ni ve ni oye –qué decir de “escuchar”, que está fuera de su capacidad auditiva y mental- y lo más grave, ni entiende. Dice que no es todólogo y que deja al Coronavirus en manos de los especialistas. Miente: lo hace para desafanarse y tener luego a quien culpar, como ha sido la insana costumbre de su trayectoria.

Para él no hay otra voz autorizada que la suya y el resto de los mortales, o pasamos a ser parte de su comparsa laudatoria, o somos conservadores, adversarios, o cualquiera del resto de sus estultos conceptos Lo que para él no se vale es el disentir, el argumentar en contra de proyectos suicidas, que llevan al país –si no es que está- a la bancarrota.

Duele el sentir que estamos a la deriva, inmersos en la crisis más seria de que se tenga memoria, desde la Segunda Guerra Mundial, con un gobierno sumido en elucubraciones demenciales, mientras la sociedad se instala en la angustia y el pánico.

Ofender, como lo hace cada vez con más frecuencia, al gremio periodístico nacional y a comunicadores en particular, trasciende fronteras y fomenta el que se multipliquen las críticas en su contra, como si fueran pocas las que recibe por su desastrosa gestión.

Si en verdad quisiera mejorar las condiciones de su “pueblo”, tomaría decisiones que fomentaran unas finanzas sanas, una economía sólida que produjera empleos seguros y bien pagados. Por el contrario, ahuyenta inversiones, decepciona a los trabajadores de todos los niveles y su receta se repite y reduce a recortarle ingresos a un sector de los servidores públicos, con lo que, ni soluciona la urgencia de recursos ni atrae a personas capacitadas, a sumarse a sus filas.

Su reduccionismo se vuelve enfermo: Dos Bocas, Santa Lucía y Tren Maya: triste y patética imagen de quien, encima, tiene la piel sensible a la crítica. ¡Estamos aviados!









catalinanq@hotmail.com

@catalinanq