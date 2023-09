“Entre tú y yo, naturalmente, el destino”

El 30 y 31 de agosto tuvo lugar la Conferencia Internacional “Carlo Coccioli. El alma, los cuerpos, la obra”, curada por Alessandro Raveggi y con el apoyo de la Cátedra Extraordinaria Ítalo Calvino de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Asociación de Italianistas de México y el Instituto Italiano de Cultura. En su honor, comparto con ustedes esta evocación.

Una de las obras literarias más entrañables de las últimas décadas y que debería ser leída por las nuevas generaciones a las que dotaría de la posibilidad de encontrar un mundo en el que reinan los más altos valores -hoy tan escasos-, se debe a la pluma del novelista, periodista, luchador social y hombre en pos del Verdadero y Eterno a través de la filosofía y de la religión que fue Carlo Coccioli. Su nombre: “Requiem per un cane”. Un texto de enorme belleza lírica que sólo alguien de su sensibilidad podría haber escrito.

Desencantado de la crueldad del mundo y de la miseria humana, encuentra en un perro la comprensión y amor incondicionales que escasamente pudo encontrar entre sus congéneres. “Ha muerto mi perro Fiorello”, escribe Coccioli. “Tenía 15 larguísimos años y algunos breves meses. Desde hacía dos años, está ciego”. Era una forma espléndida de vida: “grave, noble, amorosa y pura”, y si pocas purezas semejantes existen, cuanto menos la inocencia que uno encuentra en los mansos y suaves ojos de un animal, cuya muerte misma “implica una determinada cualidad de inocencia”.

Y se pregunta el autor: ¿Por qué el Verdadero y Eterno, árbitro de la infinidad de los poderes, permite este escándalo, el dolor de un inocente? ¿Será para que un hombre como yo sienta la angustia sublimadora del amor? Quien no ha conocido el amor por un animal, no podría entenderlo, pero quien lo ha vivido, comprende el dolor de quien escribe cuando su pequeño acompañante debe partir: “¡Concédeme morir!”, me rogaba. “Era su última lección”. La lección de su Fiorello amado, “prístina encarnación de la naturaleza”, compañero de vida, de viajes, de amor y dolor; el ser que durante 15 años fue la presencia más dulce, fiel, íntima, discreta y armoniosa de su vida y que le enseñó un modo de vivir en equilibrio con lo esencial. Muerto su amigo, ¿qué pasaría ahora? Coccioli tendrá que encontrar el consuelo de su partida y para ello se refugia en una convicción: “en una dimensión menos incomprensible que ésta, un día se volverían a ver”.

¿Cómo llegó a su vida? Un día de 1957, de regreso a su “casa triste”, encontró una “forma inerte” sobre la banqueta. “Este perro está muerto”, pensó. “No pidió nacer, y nació”. Su pelaje delataba los signos de amargos sucesos. Nunca debió haber dejado de tener hambre, se dijo. Y entre más y más lo veía y veía su “patética” y “vulnerada fragilidad”, más y más se encolerizaba. ¿Acaso no era amor el perro? ¿Amor doble: el que se da y el que se recibe? De pronto, el perrito se incorporó y lo vio. Él lo acarició y así empezó su aventura de vida. El mundo cambió ante los ojos del escritor. La megalópolis, antes absurda, “se volvía casi bella porque estabas tú”. La vida, dejó de ser “sólo suya”. Existía un nuevo ser que, “ebrio de libertad, se agitaba a su lado, consciente de que no era un vínculo de posesión lo que los unía, sino un misterioso soplo llamado amor”. Cuando tuvo la certeza de que sobreviviría, decidió llamarlo “Fiorello”. Un nombre nacido de la nostalgia, de Florencia, la ciudad que amó “hasta el odio”. Sí, sería “Fiorello da Firenze”.

En México confundían su nombre: “florero” le decían. “¿Cómo se llama el animalito?: “Firuláis”, respondía su dueño. No otro que la luz que hacía reír a su casa. El ser que enseñó al escritor lo esencial de la vida, su ritmo, el canto de los gallos, el ocaso, el ceremonial instintivo que en él renacía cada vez que le preparaba de comer. Fiorello, inspiración divina, que hará a Coccioli pensar y repensar en la vida y la muerte y en una “idea-esperanza”: “¿Qué cosa es la eternidad? No lo sé: más vivo y menos lo sé… menos sé que cosa sea vivir: y aún menos entiendo, ay, qué cosa sea morir”. “Quisiera que fuera transferirse en una ‘dimensión de vida’, donde no se tuviera necesidad de ojos para ver, ni fuéramos inducidos a traicionar al que amamos por temor a perderlo… No tenía ‘un’ perro y menos el Perro: te tenía a ti, Fiorello, insustituible… pero cada día me cansa más el esfuerzo de amar, Fiorello, por eso en lugar de impulsar la multiplicación de los amores, comienzo a aceptar la melancolía de mantenerme fiel, en el amor, a lo que he amado. Y por ti, y por todo aquello que ha estado conmigo y se ha ido, sigo esperando con desesperada esperanza la Otra Dimensión”.

En la obra de Carlo Coccioli, podremos encontrar textos de enorme trascendencia social, humana, política, artística, filosófica, pero estoy convencida de que si en alguno él se mostró como era en esencia fue ésta. Es aquí donde encontramos al hombre auténtico, despojado de todas sus creencias, sintiendo a flor de piel cada sentimiento y, sobre todo, donde el escritor-hombre, gracias al amor por otro ser, se despoja de la terrenalidad para encaminarse a la eternidad.





bettyzanolli@gmail.com\u0009\u0009\u0009@BettyZanolli