Las epidemias son sensibles a las condiciones y circunstancias de los tiempos y lugares en que ocurren Malcolm Gladwell

Casi tres mil muertes, ese es el saldo al pasado viernes derivado del coronavirus, medicamente Covid-19, cuya presencia alcanza gran parte del globo terráqueo, son ya más de 40 países, cerca de 100 mil casos confirmados, de ellos más de 80 mil sólo en China, seguido de Corea del Sur, Italia, Irán, Japón, Singapur, Hong Kong, Estados Unidos, Alemania, Kuwait Tailandia, Francia, Australia, Malasia, Reino Unido, Vietnam, España, Canadá, Emiratos Árabes, Macao, Suiza, Suecia, Iraq, Omán, Israel, Filipinas, Croacia, India, Austria, Grecia, Líbano, Finlandia, Rusia, Afganistán, Pakistán, Nepal, Brasil y ha llegado a México.

El Dr. Alejandro Macías, infectólogo y comisionado nacional para el manejo de la crisis por influenza H1N1 en el año 2009, afirma que el virus Covid-19 no es tan grave como el SARS, pero sí más que la Influenza...; explicó que la capacidad de diseminación es muy amplia y se parece mucho a los virus de influenza: “esta enfermedad va a ser leve en la mayoría de las personas, sí va a complicar a una proporción baja de las mismas… la Organización Mundial de la Salud ya elevó a alerta máxima, es decir, estamos prácticamente en nivel de pandemia... Las instituciones tienen que prepararse, preparar las terapias intensivas, porque, además, tenemos muy poquitas camas, afinar los hospitales”, enfatizó.

Respecto al comportamiento que el virus podría tener en nuestro país y haciendo un análisis del comportamiento del virus en China, el mismo Alejandro Macías señaló: “Aventuremos cifras conservadoras para los primeros cuatro meses de una pandemia en una región conurbada de, digamos, 20 millones de personas, como la de la Ciudad de México. Supongamos que enferma sólo el 20 por ciento de la población (4 millones) y que de ellos sólo 20 por ciento tiene una enfermedad seria (800 mil). Sabemos que alrededor de 15 por ciento estarían gravemente enfermos (120 mil) que, divididos entre 4 meses, resultaría en 30 mil pacientes gravemente enfermos por mes. De ellos, al menos 15 por ciento (4,500) requerirían un ventilador mecánico y una cama de terapia intensiva. He aquí que, sumando los sistemas públicos y privados, difícilmente existen en la zona 700 camas de terapia intensiva que, además, ya están ocupadas. No es difícil ver que los hospitales colapsarían y empezarían a rechazar pacientes, lo cual implicaría un enorme riesgo para ellos y otros. No nos equivoquemos: una pequeña proporción de gente que enferma de gravedad al mismo tiempo puede colapsar el sistema de salud. Cundiría entonces el pánico y a veces, el caos. Esto no es una mera proyección teórica, pues está ocurriendo ahora mismo en el centro de China...”.

No obstante, la Secretaría de Salud explicó que el número de afectados podría ser similar a los de 2009 con el H1N1: una tercera parte del país, aunque no todos serían graves. Hoy la pregunta es ¿está México preparado para atender una crisis colectiva?

