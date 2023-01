Equidad para presidenciables de Morena

El 14 de enero ocurrió una reunión a puerta cerrada en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Adán Augusto López, en la que estuvieron presentes, según diversos medios de comunicación, dieciséis gobernadoras y gobernadores de Morena, su líder nacional y la secretaria general. El hecho no puede pasar desapercibido, es relevante, porque visibiliza el uso de recursos públicos para fines electorales violando las restricciones que los servidores públicos tienen conforme a la constitución.

Desde la reforma de 2007, el artículo 134 de nuestra carta magna protegió los principios de neutralidad e imparcialidad en el ejercicio de los recursos que los servidores públicos tienen a su cargo para cumplir con los programas de gobierno. Nadie, en esa condición, puede utilizarlos para la promoción personalizada de su imagen buscando posicionarse para contiendas electorales futuras ni para apoyar las aspiraciones de otras personas, partidos o alianzas políticas. Se trata, también, de garantizar condiciones de equidad en la contienda para no inclinar la cancha con el uso indebido del dinero de los contribuyentes.

No obstante, el secretario de gobernación abrió las puertas de instalaciones públicas para reunirse con los ejecutivos locales de su partido, a fin de avanzar en la definición de la estrategia política que aplicarán en las contiendas locales de este año y en la sucesión presidencial de 2024. Mario Delgado aprovechó para entregar una carta a los asistentes en las que les solicita fortalecer en sus entidades federativas la presencia de los aspirantes morenistas a la candidatura presidencial: Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard e incluyó a Ricardo Monreal.

Se trata, según se lee en la carta del dirigente nacional, de concretar visitas a cada estado de la república de los cuatro aspirantes para contribuir a que el pueblo esté informado y, llegado el momento, decida por la vía de encuestas quien alcanzará la candidatura presidencial, además de agradecerles a los gobernantes “el incondicional apoyo que han brindado a su servidor y a nuestro partido…”.

Es clara la violación a reglas constitucionales que se mantienen vigentes, que no fueron modificadas y que prohíben, de manera expresa, que los recursos públicos apoyen aspiraciones electorales. Morena ha optado por hacer evidente la utilización ilegal de eso recursos, no solo usaron las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, sino que en la carta le pide a los ejecutivos estatales que organicen reuniones estatales para los cuatro presidenciables bajo el pretexto de informar al pueblo. La pregunta es: ¿organizarán esas visitas con recursos propios o con recursos públicos? Además de que Mario Delgado les agradece el apoyo incondicional que le han dado a él y a su partido, ¿qué tipo de apoyos y con qué recursos?.

El hecho no es nuevo, no serán los primeros ni los últimos que utilizan el dinero público para promover y posicionar a los presidenciables de su partido. Lo hicieron en el pasado políticos de otros colores partidarios, pero los morenistas sí son los primeros en hacerlo evidente, en decirnos sin pudor, que pueden violar los mandatos constitucionales casi sin consecuencia alguna, bajo el pretexto de que las faltas que ellos cometan es por la sacrosanta causa de la cuarta transformación y, por lo tanto, no es lo mismo que cuando las violaciones venían de gobiernos que combatieron cuando fueron oposición. No les caería mal un poco de respeto al Estado de derecho.





*Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.

@MarcoBanos