Tras la muerte de 40 personas en una estación migratoria del Gobierno Federal decíamos que no debería ser otra tragedia que impacta unos cuantos días. Que en México no debía ganar la indiferencia ante una descomposición severa en el Estado y la sociedad. No pasó demasiado para que nos enterásemos del secuestro de 50 migrantes en Matehuala, que afortunadamente han sido encontrados. En esa zona, en abril se había rescatado a unos 100, cautivos en hoteles y “casas de seguridad” de la delincuencia.

Ante un problema así, se esperarían anuncios de medidas extraordinarias. A un mes, el titular del Instituto Nacional de Migración más bien llamó la atención porque anunció que duerme tranquilo, pues él estaba a mil 800 kilómetros del incendio en Ciudad Juárez. Como si fuese un ejercicio alternativo de rendición de cuentas. En este Gobierno no hay consecuencias.

Todo ello son signos de una erosión acelerada del Estado de derecho, que incluye la persistente corrupción e ineficiencia en las instituciones del Estado mexicano. Al grado que hay señalamientos de fraudes hasta en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Sobre todo, encima de ello se falla en la que se entendería como la razón elemental por la que existe el Estado y un gobierno: proteger la vida de los ciudadanos. Porque si no, como dijo hace ya 15 años el empresario Alejandro Martí, con amplia resonancia en su momento, se esperarían renuncias, más las acciones legales correspondientes. Eso es lo que ocurre en otros países cuando hay tales tragedias y muestras de negligencia.

Efectivamente, esta situación no inició ahora. Pero eso es lo peor, porque en todos estos años no ha no dejado de agravarse y el Gobierno Federal que tenemos ahora lleva más de cuatro años.

Más de 151 mil homicidios dolosos en estos años (99 mil de los que iba del sexenio anterior en ese tiempo). Un escándalo de corrupción, abuso o incompetencia tras otro, a los que, cada vez más, se contesta con un “¿Y? No pasa nada”. Procuración de justicia politizada, militarización, en tanto amplias zonas del país son, para fines prácticos, “co-gobernadas” por la delincuencia. Los discursos y la indiferencia no pueden tapar la realidad, que en todo el mundo puede verse.

Por ejemplo, el Gobierno del Reino Unido pide a sus ciudadanos, sin ambages, evitar ir a los estados de Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Colima, salvo que se llegue a ciertos lugares por avión o por contadas autopistas de cuota. Piden no ir a una ciudad como Tijuana si no es por vía aérea o por el puente internacional Xpress, que conecta con su aeropuerto, o la vía rápida de cuota desde la frontera. Este fin de semana hubo otra masacre en Baja California, con al menos 10 muertos, y los medios reportan que en 2022 se contabilizaran 170.

Llama a no ir a toda el área al sudoeste de la carretera 45D en Guanajuato, y en Jalisco, al suroeste del Lago de Chapala y la frontera con Colima. Para ir por tierra a Tamaulipas, sólo por el cruce a Nuevo Laredo de la autopista federal que va a Monterrey. A un puerto turístico como Zihuatanejo, sólo por avión.

A ese nivel el detalle. El mundo sabe dónde están los delincuentes y aquí no hay acciones. Si está claro dónde, nuestras autoridades, además de prevenirnos de igual forma, tendrían que actuar ya.

Lo que vemos, como en el caso del secuestro de migrantes, son autoridades que discuten sobre quién es responsable. Mientras, las principales ONG del mundo de activismo por los derechos humanos han alertado por la crisis, con focos rojos como asesinatos de periodistas, migrantes y desapariciones.

En el mismo sentido, el diario Reforma ha dado cuenta de la explosión de la extorsión a comerciantes, prestadores de servicios y pequeñas y medianas empresas. La media nacional anual por 100 mil habitantes pasó de 5.36 en 2018 a 7.95 en 2023. Son datos reportados: imaginemos la “cifra negra”.

Es en todos los rincones del país. En mi estado, Oaxaca, comerciantes y hasta escuelas del Istmo señalan que bandas les exigen pago de derecho de piso bajo amenaza de ejecución. En Sonora, han quemado comercios, disparado a comensales y fachadas de bares para aterrorizar, junto con la práctica de golpear a taxistas públicamente con tablas como escarmiento. En Michoacán paga “piso” la cadena productiva de limón, aguacate, carne de cerdo: desde la recolección al empaque y el transporte.

Debe estar claro a estas alturas que en la base de la tragedia de delincuencia y violencia hay una tragedia de 95% de impunidad. Difícilmente vamos a avanzar si desde el propio Estado, en vez de actuar ante ello, se tuerce la ley. Si en lugar de usar las fuerzas de seguridad y procuración de justicia para combatirla, se les ocupa, como cada vez más con las Fuerzas Armadas, para fines políticos y económicos.

Hace unos días comentábamos de la gran oportunidad del proyecto de polos de desarrollo en el corredor del Istmo de Tehuantepec, con licitaciones en teoría listas para atraer inversiones. ¿Cómo se espera que lleguen si, una semana después, se toma ahí mismo a instalaciones ferroviarias de un grupo privado con el Ejército, sin justificación razonable, y en el contexto de la venta de un banco al mismo grupo?

Sea cual sea lo que haya detrás, prepotencia o extorsión, el precedente para la inversión y la legalidad en México es pésimo. Lo mismo que cuando la Corte desecha un decreto para mantener en opacidad obras gubernamentales multimillonarias y unas horas después se emite otro. Tenemos que reaccionar: las cosas siempre pueden ponerse peor.