Es momento de unidad

Las encuestadoras están por definir a los 12 candidatos (seis hombres y seis mujeres) que conformarán la lista de la segunda encuesta, en la cual se elegirá a quienes ocuparán la Presidencia y la Secretaría General de MORENA. De los cien compañeros de lucha inscritos para participar en este proceso, quedarán un hombre y una mujer.

Los resultados de la encuesta de reconocimiento, se entregarán esta semana. Luego de esta primera encuesta, iniciará la siguiente etapa: la encuesta definitiva para elegir a nuestros próximos presidente(a) y secretaria(o) general del partido, en apego a la paridad de género: si el presidente es hombre, la secretaría general corresponderá a la mujer que obtenga más votos, y viceversa.

Con independencia de quién lidere la encuesta de reconocimiento, por lo que he observado estas últimas semanas, nuestro compañero Mario Delgado ganará en la encuesta para presidente de MORENA; y espero que en la Secretaría General quede la compañera Donají Alba.

Esta elección es muy importante por varias razones. MORENA es el mayor partido político en Latinoamérica y hoy vemos que, gracias al trabajo del presidente, han aumentado los votantes potenciales en la preferencia de millones de mexicanos. Sin duda MORENA es el partido que debe acompañar al presidente para hacer realidad la Cuarta Transformación.

Nuestra tarea es seguir cimentado las bases de la reconstrucción nacional. Ya no podemos permitir que, al calor de una contienda política, ocurran situaciones como las del audio infiltrado a los medios la semana pasada, en donde se escuchan conversaciones de compañeros del partido que apoyan a Porfirio Muñoz, diciendo que hablar con él es como hablarle a la pared, y que tienen que seguir metiendo recursos (públicos) a la campaña de Porfirio y Citlalli… ahí mismo aceptan que Mario Delgado ganará las encuestas, y que habrá que ir organizando la resistencia contra el ganador para que no se agandalle... Omitieron comentar las prácticas del sistemático agandallamiento de la actual dirigencia. Somos ya muchos los ciudadanos indignados con su proceder.

La plática es real, los involucrados ya lo reconocieron. Por supuesto que desaprobamos la difusión de conversaciones privadas, pero ésta permitió conocer sus formas de hacer política partidista, que es por cierto muy similar al estilo del casi extinto PRD. Uno de los principales mensajes de su estrategia es que una vez que Mario Delgado gane, le pelearán “un coto del poder en MORENA”. Olvidan que la visión de Mario Delgado está alejada de fracciones o grupos en pugna por las canonjías de un puesto placero, al estilo del “chuchismo” más arraigado. MORENA está lejos de esa triste tradición perredista. *También lejos esta de eso, el proceder en el recinto legislativo.* Recuerdo la elección de Alfonso Ramírez como presidente de la Comisión de Presupuesto, democrática, sin presiones ni imposiciones, con el voto mayoritario de los diputados; y así del mismo modo se eligieron las presidencias de todas las comisiones del partido. Esto es una muestra del liderazgo de Mario Delgado: democrático, conciliador y congruente con la Cuarta Transformación, y un ejemplo que vemos desde la Presidencia de nuestro país.

En este desborde de pasiones de la semana pasada, un pequeño grupo de diputados solicitaron a nuestro coordinador aclarar el destino de los recursos de la bancada de MORENA. La compañera Aleida Alavés, en probable alianza con el grupo de diputados afines a Cuéllar y Bertha Luján, usaron los nombres de diputados que no consultaron para hacer este lamentable circo de medios. Todos los diputados sabemos que los recursos se asignan para cumplir con las funciones legislativas, y mensualmente acreditamos su correcto ejercicio. Pero en esta ocasión, la pandemia y el cierre de instalaciones de la Cámara alargaron un poco el proceso.

Aprovecharse de esta coyuntura, es muy desaseado. Hoy más que nunca, los recursos son auditados por el Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior de la Federación; y cada trimestre se publica lo que cualquiera quiera indagar. Esta “petición” fue sólo una maniobra “politiquera” con el afán de enturbiar las encuestas. No lo van a lograr. Al contrario. Nuestro coordinar habló con ellos, y resultó que la mayoría de los “abajo firmantes” en realidad no habían firmado. Una pena llegar a esos excesos, sobre todo cuando lo que trataban era encubrir el audio conspirativo que escuchamos días antes. La guerra sucia no va a permear en MORENA. En un acto de congruencia con los principios que rigen nuestro movimiento, Mario Delgado solicitó una auditoría a esos recursos. Fin de la historia.

Una vez más, la invitación es a la unidad, a no dejarse llevar por tentaciones oscuras.

Juntos, por el bien de MORENA y de México, juntos con el compañero Mario Delgado para Presidente de nuestro partido.

Diputada Federal Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena

https://www.facebook.com/angeleshuertadip/

@gelahuerta