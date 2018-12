Es tiempo de darle Re-wind a la Semana 15 de la NFL

- EL EQUIPO “MALDITO” DE LA LIGA, Cleveland Browns, mantiene una ligera esperanza de poderse meter a la postemporada. En caso de conseguirlo, rompería la racha más larga de la liga sin playoffs de 16 temporadas. También podría lograr su primera campaña con récord ganador desde 2007.

- NO HAY QUE OLVIDAR que, como diría Chayanne, hay fiesta en América, perdón... me ofusqué unos momentos; quise decir en Los Ángeles, ya que por primera vez desde 1985 esta ciudad alberga dos equipos de playoffs.

- EL DOMINGO marcó la 4ta ocasión esta temporada en la que dos ex ganadores del Heisman se vieron las caras en el emparrillado. Lamar Jackson y los Ravens superaron a los Bucs de Jameis Winston. Curiosamente en todos los enfrentamientos de este tipo en el 2018, han terminado en favor del local.

LOS PATRIOTS están recorriendo territorio desconocido ya que podrían quedarse sin descansar en la semana inaugural de la postemporada por primera vez desde el 2009. ¡Vaya! Para ponerlo en perspectiva, en los 15 años que ha dirigido Bill Belichick, Nueva Inglaterra solamente ha tenido que jugar en tres ocasiones en la semana de Comodines de los playoffs, y en TODAS se quedaron con las ganas de llegar al Super Bowl. No bueno.

- DENVER está a una sola derrota de tener temporadas perdedoras por primera vez desde 1972. Las cosas no pintan bien para el coach Vance Joseph, quien debería empezar a pedir consejos a Jon Gruden y Tony Romo de cómo actuar en comerciales de cerveza.

- EN CUANTO A RÉCORDS INDIVIDUALES, el ala cerrada Zach Ertz se convirtió en el primer jugador en la historia de Philadelphia en tener 100 recepciones en una temporada.

- EL MARISCAL DE CAMPO de los Packers, Aaron Rodgers, sufrió su primera intercepción en 402 pases lanzados, un nuevo récord de la liga.

- LOS TITANS parecen haber encontrado a la reencarnación de Jim Brown (por lo menos por unas semanas), ya que Derrick Henry suma 50 acarreos para 408 yardas y 6 touchdowns en los últimos 2 partidos, a diferencia de 128 acarreos para 474 yardas y 5 anotaciones en los 12 juegos previos.

- JULIO JONES sigue imparable, ahora el receptor de los Falcons es 1 de 5 jugadores en la historia con tres temporadas de 1,500 yardas.

-MINNESOTA decidió mandar de vacaciones navideñas sin sueldo ni boleto de regreso al coordinador ofensivo John DeFilippo, y en el primer partido sin él la decisión para ver al coach Mike Zimmer como el Einstein de la NFL.Tuvieron más de 200 yardas de ofensiva en el PRIMER CUARTO!!!! Ganaron el partido y terminaron con 220 yardas por tierra. ¡Genio!

> Hoy en el tiempo

Foto: Cortesía

Un día como hoy, pero de 1980, se transmitió el primer y último partido de la NFL sin comentarios. Este experimento hecho por la cadena estadounidense NBC, tenía como propósito que los aficionados disfrutaran de todos los sonidos que se emiten durante un juego. El resultado; juzguen ustedes. Así se vivió la victoria de los Jets 24-17 sobre Miami.

Link: https://youtu.be/w4bLvEB_xlE

> Rola del día

Foto: Cortesía

THE CAROL OF THE BELLS - VARIOS Dwight Howard, Carmelo Anthony, Joe Johnson, Russell Westbrook y Dwayne Wade nos regalaron esta joya de una de las melodías más memorables de Navidad . ¡IMPERDIBLE!

Link: https://youtu.be/isPm79xTzM4

Así las cosas y recuerden. (Más vale el pájaro en mano que ciento volando).