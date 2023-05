Es tiempo de las mujeres valientes

En nuestro país han sucedido muchas cosas y con ello grandes cambios, luchas y sobre todo una evolución permanente.

Pero aún con esa evolución, hay resistencia a poder entender algunos temas, como la igualdad de género, y no siempre es la resistencia por parte de los hombres, si hablamos de esta igualdad de género en la política muchas veces son nuestras propias compañeras las que se resisten a esa evolución. Por ello es momento de entender la sororidad como parte de nuestra propia deconstrucción y no de un modismo sólo por estar en tendencia.

Por fortuna estamos entendiendo que no sólo por ser el 52% de la población, como es el caso de nosotras las mujeres, ya tenemos ganado todo, sino al contrario, esa es la valía de las mujeres, que sabemos que nadie nos ha regalado nada, y luchamos y trabajamos para poder defender nuestros derechos, sabemos que no tenemos nada ganado, sino que debemos luchar por ello y construirlo, para una mujer no hay imposibles, porque las mujeres tenemos la paciencia para conocer los tiempos pero también el Sabemos de empatía y aprendemos a compartir soluciones, es por eso que hoy quiero dedicar este espacio de opinión y reflexión a una mujer a la cual admiro su valentía, su ahínco, persistencia y corazón por el Estado de México y sin dudarlo ella es Alejandra Del Moral Vela.

Son pocas las mujeres jóvenes que alcanzan a llegar a una etapa de experiencia y oportunidad como lo hace Alejandra Del Moral a quien observamos con coraje, valentía y capacidad para hacer las cosas, pero sobre todo vemos en ella propuestas que beneficiarán a la ciudadanía y eso es lo que es lo que quieren las y los mexiquenses, alguien en quien confiar. Hablamos de una claridad contundente en sus ideas y propuestas donde contempla las necesidades de todos los sectores sociales de cada uno de los territorios que conforman al gran Estado de México, el estado más grande del país el cual está conformado por 125 municipios.

Este será un gran gobierno de coalición que responda a las demandas de la ciudadanía y donde se trabaje en conjunto con los municipios sin distinción de partidos porque aquí la prioridad es dar resultados, mejorar la seguridad pública, transformar el salario rosa en salario familiar, crear el seguro de desempleo que beneficiará a miles de personas en el estado porque es algo que ocurre en nuestro país y es una de las propuestas más innovadoras para el EdoMex, otra propuesta es priorizar a las juventudes mexiquenses en todas sus necesidades: educativas, económicas, de oportunidades y desarrollo, atender la violencia de género es una prioridad para su gobierno, además también tener presente una agenda que proteja y procure el trato digno a nuestras mascotas.

Vale la pena decir que, en su caso, la candidata de Morena hace lo contrario, un ejemplo muy claro es la matanza pública de 300 perros de la cual es responsable entre otras tantas cosas negativas de su partido. Ante esto, queda claro que Alejandra es la candidata con propuesta.

Este jueves en el debate nuevamente pudimos observar que Ale Del Moral tiene el corazón puesto en su estado para mejorarlo, la valentía de ver los retos como oportunidades, será la primera gobernadora del Estado de México, será un hecho histórico, ejemplo para muchas mujeres quienes nos desenvolvemos en política y en cualquier ámbito profesional, además se rompería la brecha generacional, porque se estará demostrando que las mujeres jóvenes tienen la capacidad de estar en cualquier cargo pero sobre todo de gobernar con empatía, capacidad y resultados.

Eso nos permite decir claramente que es tiempo… ES TIEMPO DE LAS MUJERES VALIENTES.