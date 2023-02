Es tiempo de todos, pero también de todas

Me parece que la paridad se ha vuelto un tema polémico para algunos, una molestia para otros y una esperanza para muchas y a esto me pregunto realmente que piensa la gente.

Muchas mujeres años atrás no eran visibilizadas, no se les permitía estudiar, trabajar, opinar de ciertos temas o simplemente ser superior a un hombre, incluso en las monarquías la educación era exclusiva para los hombres y para las mujeres el tener acceso a una institución educativa no significaba reconocimiento, ni crecimiento profesional y mucho menos empoderamiento, situación contrario a lo que ocurre en la actualidad ya que muchas mujeres han luchado para eliminar la desigualdad y violencia que históricamente muchas mujeres han vivido y que otras más jóvenes nos sumamos a este legado para poder tener lo que por derecho nos corresponde igualdad de derechos y oportunidades en todo tipo de espacios de organización, dirección o representación.

Hoy en día observamos una constante regresión en visibilizar a las mujeres por parte de quien se sienta en la silla presidencial y que al parecer día con día solo presenta ocurrencias de control, corrupción, enriquecimiento, y aspiraciones de perpetuidad desde Palacio Nacional.

Es por ello que sin dudarlo debemos analizar la forma en la que muchas iniciativas que hoy son parte del debate e incluso de acciones de inconstitucionalidad están afectando nuevamente a las mujeres y debo traer a sus ojos, lectura y análisis el PLAN B en el que insiste el oficialismo, existe una regresión importante en la certeza de todo proceso ciudadano a limitar al arbitro electoral, al poner en riesgo el listado nominal, los Oples y hasta la facilidad de adquirir, solicitar ,en el caso de los jóvenes que cumplen los 18 años, y renovar la credencial de elector, también transgrede en los programas que formación y empoderamiento enfocados hacia las mujeres, las disminución de posibilidades de estas en puestos de elección popular derivado a las acciones afirmativas que deben considerarse en los porcentajes correspondientes a las mujeres, en el cambio de bloques de competitividad donde es probable que las mujeres que acudan a territorio no vayan en los bloques de alta competitividad sino en los de baja y esto delimitaría sin duda la representación paritaria de nosotras las mujeres.

Es por ello que todas pero también todos debemos alzar la voz y defender nuestros derechos, nuestro voto y nuestra democracia para garantizar que nuestro país sÍ otorgue crecimiento y desarrollo con un mejor gobierno en el 24 y decir que si es momento de todos pero por su puesto también de todas y segura estoy que somos más quienes hoy no solo decimos sino también construirlo con la mano de la gente, en unidad y por nuestro país la manera de recuperar a México de esta pesadilla que algunos llaman transformación y sí que lo es porque están dejando a México cada día peor, ya se han dado varios avances pero debemos seguir buscando que no existan regresiones y que las oportunidades para todas estén vigentes y que no sean selectivas como las piensa el oficialismo.