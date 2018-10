LO MÁS ESCANDOLOSO QUE TIENE EL ESCÁNDALO, ES QUE UNO SE ACOSTUMBRA…

Simone De Beauvoir





Y sí, desafortunadamente es que los escándalos se ciernen cada vez con mayor recurrencia en el entorno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador: de unas semanas para acá, aún no sale de uno como el que provocó María Elena Álvarez-Buylla, futura titular del CONACYT ante su intromisión en asuntos internos del Consejo, dejando ver su evidente ignorancia en temas de administración y operativos al solicitar al actual titular que se cancelaran todos los programas y convocatorias hasta nuevo aviso, cuando uno de sus más cercanos colaboradores, César Yáñez decide celebrar su boda –de cuento literalmente-, cerrando con “broche de oro” con la publicación de 19 páginas de la revista ¡Hola!, dando a conocer los pormenores del evento que, de no ser por quien se trata, habría sido una apetitosa crónica para el glamur de la socialité; no obstante, totalmente contradictorio con los dichos y promesas de austeridad de Andrés López.

Y aunado a lo anterior, el equipo saliente de la administración de Enrique Peña Nieto ha dejado ver la inexperiencia, ignorancia o insensibilidad en la que han caído varios de los integrantes del equipo de transición derivado de las promesas de campaña y las innovadoras ideas respecto a la Cuarta Transformación de la República…

Comencemos por el tema de la descentralización de las secretarías de Estado misma que el presidente electo prometió efectuar durante su gestión: salvo algunas excepciones, las secretarías serían trasladas fuera de la Ciudad de México... la idea sonaba atractiva pero, ya contemplando el proyecto cayeron en cuenta de que resultaba muy oneroso por lo que Andrés Manuel ya consideró que por lo pronto la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Migración serán los que emigren. Por lo demás, se instalarán oficinas para los titulares de las dependencias en las ciudades a donde se pretendería que se fueran, y despacharán ahí unos dos días a la semana pero toda la operación se mantendrá en la Ciudad de México.

Respecto a la reducción de los salarios al personal de confianza es evidente la provocación de fuga de talentos: la medida impactará a cerca del 70% del personal de confianza gubernamental: la reacción de personal experimentado obliga a buscar una fórmula para frenar la estampida, pero el discurso contundente de López Obrador no da mucho pie... Hoy se sabe que más de un centenar de funcionarios del Banco de México han solicitado su jubilación, además de varios embajadores y servidores del servicio exterior que están considerando esta opción...

Respecto al Tren Maya -sueño de AMLO-, expertos sostienen su inviabilidad, pero no se atreven a decírselo; sostienen que tendría sentido entre el corredor turístico Cancún- Playa del Carmen, incluso una extensión a Mérida y Progreso, si se le añade carga, pero igualmente no se atreven a opinar respecto a la idea de construirlo sin maquinaria, sólo con mano de obra para estimular el empleo. Respecto al sector salud, uno de los integrantes del equipo entrante opinó cancelar las compras de medicamentos a realizar este mes de octubre, decisión que hubo de corregir el mismo Carlos Manuel Urzúa, secretario de Hacienda designado, ratificando su adquisición conforme a lo programado, evitando así el grave problema que habría de implicar el desabasto de medicinas.

La semana antepasada, el mismo López Obrador solicitó a su gabinete guardar imparcialidad en el debate público sobre el lugar en que se construirá el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México; el llamado fue contra las señales que se pudiesen enviar a los inversionistas al pensar que fungían como portavoces de López Obrador…

En fin, la inexperiencia del gobierno que en breve asumirá el poder es realmente preocupante; pese a que en reiteradas ocasiones los cambios de gobierno producen confrontación y controversia entre los que entran y los que se van, hoy en día las inconsistencias, contradicciones y los conflictos son cada vez más públicos.

No obstante, la indisciplina y falta de control del equipo próximo a asumir el gobierno, es muy menor a lo que sucede en la Cámara de Diputados en donde se ha suscitado una gran batalla entre Morenistas por las comisiones, al grado que el presidente electo convocó a su equipo político para reclamar por qué no era posible que dentro del partido -Morena-, se suavizaran los conflicto si la transición estaba resultado tersa.



La respuesta a ese por qué le urge a México, nos urge a todos y la esperamos de ganador de la contienda, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

gamogui@hotmail.com