Escaparate

CON EL PODER DE LA NATURALEZA





Cada vez son más las firmas de belleza para la mujer y para la tierra, que a través de sus colores y aromas nos invitan a una reflexión. Hoy deseo iniciar esta columna con una marca que fabrica productos con fórmulas que contienen el poder y sensibilidad de la naturaleza…





RENUEVA TU CABELLO CON LIBERTAD

La renovación es una prioridad. ¡Y qué mejor que lograrla con más de lo que buscas (90% de ingredientes de origen natural) y menos de lo que no necesitamos (0% parabenos y colorantes). Bio: renew es la reciente creación de la firma inspirada en la naturaleza: Herbal Essences que nutre e hidrata a profundidad el cabello. Sus seis propuestas están diseñadas con 90% de ingredientes de origen natural y con una fórmula libre de parabenos y colorantes. La línea incorpora seis colecciones para necesidades particulares del cuidado del cabello como: hidratación, reparación, volumen y brillo. Los shampoos y acondicionadores de la firma también incorporan todo el poder de la naturaleza a través de diversos ingredientes como: aceite de argán (extraído del fruto del argán y rico en vitaminas naturales y grasas), moringa (aceite con más de 90 nutrientes que ayudan a evitar la resequedad), coco combinado con flor de Tiaré, pasiflora y manteca de cacao. Entre algunos de los productos estrellas, destaca: Rosemary & Herbs Naked Moisture un shampoo que gracias a su tecnología cristalina de poca espuma, limpia suavemente, acondiciona e hidrata el cabello.







EL ORO DE LAS MUJERES AFRICANAS

Desde tiempos inmemoriales, el árbol de karité es considerado uno de los árboles más bellos y generosos del mundo. No se cultiva en plantíos ni son propiedad individual: se desarrolla de forma natural en estado salvaje en los pastizales de África Occidental y Central, y no requiere irrigación, fertilizante o pesticida tóxico. Esta maravilla crece lentamente y la primera cosecha de sus frutos se realiza cuando tiene de 10 a 15 años de edad. La manteca de Karité es una de las pocas materias primas cosméticas que derivan de la naturaleza con propiedades benéficas; rica en vitaminas y minerales. Elaborar manteca de karité a partir de los piñones es un proceso arduo. Durante siglos las mujeres africanas controlan la técnica de su proceso y dirigen su producción. Llamado el Oro de las Mujeres, es una de las limitadas mercancías económicas bajo su mando y un recurso importante que les ha permitido generar ingresos y mantener a sus familias. Saryna Key es la primera marca en emplear la manteca de Karité Africana como la base en sus tratamientos para el cabello y el cuerpo. Su método de refracción es en gran medida controlado, centrifugan y calientan la manteca de karité al valor óptimo durante horas. Una vez que se enfría, se ordena en tres capas: capa inferior de masa (se usa para todos los productos a base de crema incluyendo mascarillas, champús, acondicionadores. Capa media de la masa (se utiliza para todos los aceites y aerosoles abrillantadores) y capa superior se emplea para productos de Boha She y de restauración.El Damage Repair Shea Butter es un tratamiento que se diseñó para reparar el cabello gracias a sus altas concentraciones de manteca de Karité, vitaminas A, E, F aminoácidos y queratina que colaboran a regenerar el cabello seco y maltratado. Cabe mencionar que la firma se asoció con Mamás Globales, una organización sin fines de lucro que busca transformar las vidas de mujeres empresarias.







MÁXIMA HIDRATACIÓN Y LUMINOSIDAD

Lamentablemente algunas personas únicamente se preocupan por lavar y peinar su cabello. No le dan la importancia a otros hábitos que pueden colaborar a darle belleza e idratación. Muchas personas buscan hidratación del cabello, cuero cabelludo y suavizar la superficie capilar, para obtener suavidad, manejabilidad y brillo. La marca Schwarzkopf tiene una línea especial llamada BC Bonacuere, ideal para el cabello normal a seco, ondulado o rizado, quebradizo y que le pueda dar manejabilidad, brillo y suavidad. Si deseas una opción con una dosis extra de cuidado y brillo, Oil Reflection primera colección de aceites de la firma Wella Professionals formulada con extractos de Té Blanco y Aceite de Camelia es una alternativa interesante. Su aroma está inspirado en las dunas de arena blanca del Oriente.