Escaparate

¿CUÁL ES EL SECRETO DE LA ETERNA JUVENTUD?







El agua es vida. Beberla es indispensable para el óptimo funcionamiento de nuestro cuerpo. Recuerdo que en el Colegio mis profesores me enseñaron que sus propiedades eran: pura, incolora, inodora e insípida. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

¿Sabías que el líquido vital que empleamos tiene una gran colisión en el organismo y que más del 90% que ingerimos en la ciudad está oxidada, es ácida y no tiene minerales fundamentales?...Observa a tu alrededor, un sinnúmero de tóxicos han contaminado a la madre tierra...





HIDRÓGENO ACTIVO

De acuerdo con el experto en hidratación y salud digestiva, el Dr. Hiromi Shinya el “agua buena” colabora a aumentar la energía, previene el envejecimiento precoz y las enfermedades. Esta agua es pura, limpia, con gran potencial óxido reductivo, rica en hidrógeno activo (antioxidantes), alcalina (ph) y con minerales (Ca, Na, K, Mg). Lamentablemente, muchas personas no pueden tener acceso a manantiales con agua pura, alcalina y con minerales y gozar de sus beneficios.

El agua es una mezcla de hidrógeno y oxígeno. Una de las principales fuentes de energía es el hidrógeno. Provee energía biológica en diferentes maneras: iónica (hidrógeno activo con ORP negativo), hidrógeno molecular e hidratación. El agua con un ORP negativo (Potencial Óxido Reducción Negativo), brinda poder anti-envejecimiento, anti-inflamatorio e hidratante y colabora a bajar de peso.





¿QUÉ DEBEMOS BEBER?

Por su parte, Uriel y Edemir Alvarado Cancino, directores de Kangen México, en su libro “Los Secretos Ocultos del Agua”, sostienen que el agua se oxida entre más tiempo pasa en contacto con la atmósfera, permanezca estática, ya sea en tuberías o embotellada. Asimismo, que los químicos tóxicos de un recipiente plástico pueden infectarla. Para neutralizar la oxidación, sugieren óptimos hábitos de vida y una buena hidratación:

Si vas a consumir agua embotellada usa una marca de agua alcalina con minerales electrolitos, procedente de un manantial, envasada en vidrio.

Emplea medios eléctricos que ionizan y crean este tipo de agua a partir de electrólisis usando placas de titanio bañadas en platino.





Cada vez existe más conciencia con relación a la importancia de beber agua alcalina con minerales electrolitos, libre de cloro y contaminantes. Las propuestas de Kangen, de iones negativos utilizan este mecanismo para producir agua con poder reductor, adicional cuando la electrólisis tiene lugar, los minerales como el sodio y el magnesio del agua se estimulan por lo que son de óptima absorción para el cuerpo.





EL PODER DEL FRÍO

Desde tiempos antiguos el ser humano ha empleado la fuerza del frío como terapia o analgésico natural. Los estudios de sus beneficios sobre la dermis se ubican en el antiguo Japón donde el médico Toshima Yamauchi en la década de los años 70s la empleo como un método contra la artritis reumatoide. Médicos en Polonia observaron que, la piel que entraba en contacto con el frío se tonificaba. La crioterapia es una técnica no invasiva a base de frío que usan celebrities de Hollywood para revitalizar su piel y algunos deportistas para aliviar lesiones, que consiste en aplicar nitrógeno vaporizado a temperaturas inferiores a cero grados directamente sobre la piel, por unos minutos. Al tratamiento de belleza, se le atribuyen diversos beneficios como: la estimulación de la función muscular y el rejuvenecimiento de la dermis. A través de una experiencia sensorial de 360 grados, los especialistas de Cryomx en la Ciudad de México, en pleno corazón de la colonia Roma realizan el innovador método por medio de un criofacial o una crioterapia de cuerpo completo… ¿Ya lo probé? No aún no, me da miedito, pero si me animo les cuento…