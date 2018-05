Escaparate

UN NUEVO FUROR…





A través de la piel logramos revelar nuestras emociones. Protegerla tiene repercusión en nuestra salud física y emocional.Es a partir de los 30 años que se empieza a modificar su textura. Reduce su densidad y se afina, lo que origina: disminución de la luminosidad, deshidratación y pérdida de firmeza. Si bien, la dermis es un escudo protector, causas genéticas, hormonales y ambientales, pueden agravar su desgaste. Por otro lado, no hay que olvidar (y no me cansare de recordarles) que una exposición a los rayos ultravioleta sin una protección adecuada acelera un daño y ocasiona un envejecimiento prematuro.







¿Qué son los proteoglicanos?

Es una molécula presente en las células del cuerpo y su función es hidratar. Posee la capacidad de conservar agua (hasta 1000 veces su peso molecular). Factores como: la edad, la contaminación, los rayos uv, el estrés y el tabaco (¡mmmm!) hacen que estos elementos se afecten, lo que origina una piel frágil, con arrugas y cansada.





AMPOLLETAS “BEAUTY”

El proteoglicano es un compuesto de origen vegetal hidratante y reafirmante que regenera la estructura y elasticidad de la piel. La vitamina C es un antioxidante esencial que colabora a la reparación del tejido conectivo y a la producción de colágeno e ilumina la piel. Ambos activos, están presentes en las ampolletas “beauty” de proteoglicano creadas por Martiderm, una marca de referencia española en dermocosmética.

En 1952 el farmacéutico Josep Martí fundo el Laboratorio Martí Tor de Barcelona; lo creo a partir de la farmacia que lleva su mismo nombre, especializada en la elaboración de formulaciones dermatológicas personalizadas, bajo prescripción médica. En 1989 comercializo las primeras ampolletas de Proteoglicano + Vitamina C, siendo los pioneros en dar vida a una innovadora categoría de productos en el mercado del tratamiento Anti- Aging; y hoy su historia es un testimonio de su éxito, ya que han causado furor al ser número 1 en ventas en este segmento en farmacias. Sus consumidores aseguran que sus productos combaten la deshidratación y previenen la aparición de arrugas.

Recientemente la marca presentó en nuestro país su línea que incluye diversos productos de acuerdo a las necesidades de cada paciente, entre los que destacan: Proteoglicanos para piel seca/mixta; que ofrece una hidratación intensiva, firmeza y luminosidad. Previene la presentación de arrugas y lucha contra las ya existentes. Proteoglicanos SPF para piel normal/mixta que brinda hidratación, firmeza y luminosidad. Retarda la aparición de arrugas y defiende a la piel de las radiaciones UV con su filtro solar Fps15. Proteos Liposome (con vitamina C y E + extracto de Hamamelis) para piel grasa y/o reactiva la cual gracias a su fórmula oil-free proporciona hidratación, sin añadir grasa; y Photo Age (para todo tipo de piel) que ofrece una acción de defensa frente a los radicales libres y de restauración del daño solar. Unifica el tono y las manchas. Asimismo, otorga elasticidad y firmeza.





ILUMINACIÓN, HIDRATACIÓN Y ANTI-OXIDACIÓN

Si decides conocer el mundo de los Proteoglicanos, las ampolletas de la línea cosmética dermatológica Endocare-C Proteoglicanos Oil Free también pueden interesarte. De acuerdo con información de su página web, su línea posee una completa fórmula integrada por vitamina C, Vitamina E y Ácido Cítrico, sin parabenos (ignoro el por qué en el empaque de México no dice Proteoglicanos). Especialistas en el cuidado de la piel aseguran que este producto previene los signos del envejecimiento y aporta una óptima de hidratación a la vez que colabora a alisar y suavizar la textura de la dermis. Su función antioxidante- reparador a largo plazo contribuye a prevenir el daño oxidativo ocasionado por los radicales libres, origen de la aparición de arrugas a corto/ largo plaza y contribuye a reparar la matriz extracelular…

¿Los he probado?...No, pero muero por confirmar su efectividad y cruzar el túnel del tiempo.





Si te interesa conocer más sobre ambos productos, te dejo sus páginas web

HYPERLINK "http://www.martiderm" www.martiderm\u0009\u0009 HYPERLINK "http://www.endocare.es" www.endocare.es