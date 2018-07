Escaparate

NUEVA VIDA Y COLOR PARA TU CABELLO



Sin lugar a dudas, uno de los elementos que nos distinguen y expresa nuestra personalidad es el cabello. Sí está sano, podemos transformarlo con un corte o una coloración; y así darle expresión a nuestro rostro… Pero, ¿cómo cuidar su color?... ¿cómo evitar su caída’?, sin duda, son dos de las preguntas más habituales que le hacemos a nuestro estilista.





SI AL DESPERTAR…

Descubres un par de cabellos sobre la almohada, no te preocupes. Especialistas aseveran que es normal perder de 50 a 100 cabellos cada día. No obstante, si observas una caída mayor, es tiempo de que tomes cartas en el asunto. Lo primero que te recomiendo es solicitar a tu estilista un diagnóstico y analizar la posible causa. No olvides quefactores como la alimentación, hormonas y estrés pueden ocasionar perdida de cabello.

Hoy en día, existe una extensa gama de productos que atacan el problema. Densi- Solution es una solución integral de Dercos Technique para combatir la caída, que puede usarse varias veces en la semana y que colabora a revitalizar y a reforzar un cabello delgado y débil. De acuerdo con voceros de los Laboratorios Vichy en México, el método de 3 productos (shampoo, acondicionador y tratamiento) cuando se usa correctamente en una rutina de cuidado, logra incrementar la masa capilar.

Shampoo (+ Grosor)

A través de este shampoo densificante con un concentrado de Rhamnosa y Filloxane, que actua desde el cuero cabelludo el cabello logra una limpieza profunda al mismo tiempo que activa sus raíces otorgando fuerza a cada fibra capilar. Este producto está libre de parabenos, siliconas y colorantes.

Tratamiento (+ Densidad)

El concentrado Densi- Solutions (loción densificadora) con Resveratrol y Stemoxydine es un tratamiento que ataca la caída y que actúa en la profundidad del cuero cabelludo aumentando la masa capilar y dando volumen.

Acondicionador (+Resistencia)

Elaborado con Rhamnsa y Ceramida R promete un cabello reforzado y firme…¿Será?, habrá que probarlo ¡ya!.





¿LOGRASTE EL COLOR IDEAL Y TEMES QUE SE DESLAVE?

Gracias a los avances de la industria cosmética se pueden combatir las causas que, originan que el cabello teñido pierda su luminosidad y fortaleza, como daños químicos y mecánicos, oxidación ypor el empleocontinuo de herramientas de calor…(y es que en honor a la verdad, un proceso de coloración es costoso, como para que dure poco, ¿no?).

Moroccanoil la firma pionera y líder de productos a base de aceite de argán (fruto rico en vitamina E y con cualidades antioxidantes) para el cuidado del cabello, presento ‘Color Complete’, una línea dirigida a preservar su intensidad y que es la primera que incorpora tecnologías patentadas. Su atractivo se basa en la distribución de aceite de argán microencapsulado para reconstruir el cabello maltratado y sin vida; y la tecnología ‘colorlink’, existente en dos artículos de la colección, con tres activos que vigorizan mecánica y químicamente cada fibra capilar, la restaura y le brinda una retención del tinte.

La línea que se aplica en el salón está compuesta por:‘Chromatech Prime’ que colaboraa que el color se deposite adecuadamente equilibrando la porosidad en cada hilo capilar; y ‘Chromatech Post’ el cual sella el pigmentoy facilita su retención, tiene la tecnología ‘colorlink’, la cual genera enlaces cruzados especiales a través de la estructura de queratina del cabello, reforzando a adherir la coloración en el interior y, a la vez, constituir un escudo de defensa.

Para un seguimiento en casa, que ayude a nutrir de brillo y vida el cabello, los especialistas de la firma sugieren la aplicación del shampoo y el acondicionador ‘Coloración Prolongada Moroccanoil’; los cuales ofrecen nutrición y favorecen a regenerar la condición del cabello. Además, cuentan con la tecnología ‘colorlink’, que rehabilita el cabello posterior a la coloración. El Spray Protección y Prevención evita la decoloración y los tonos cobrizos, además de trabajar como un acondicionador sin enjuague y una barrera que neutraliza los radicales libres ocasionados por agentes ambientales a la par que absorbe los rayos terribles rayos UV.