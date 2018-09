Escaparate

¡REINVÉNTATE!...





Dicen por ahí que reinventarse no es más que saber aprovechar las oportunidades que nos ofrece la vida: evolucionar y renovarnos. Reciclar personas, instantes e incluso lugares. Cuando eso sucede, algunos además de regenerar o transformar su apariencia de igual forma cambian su forma de ser. Los especialistas de la industria de la belleza (estilistas, maquillistas y asesores de imagen) nos aportan opciones para que logremos diferenciarnos físicamente de otros, potenciando nuestras cualidades.

Con más de 20 años de trayectoria en el mundo del estilismo, Gloria Torres ha obtenido una importante proyección en México y Estados Unidos. Su amplia formación y constante actualización le han permitido asesorar a celebrities del mundo del espectáculo, la moda, el deporte y los medios de comunicación. Por más de 20 años, Gloriavivió y trabajó en la colonia Condesa. Aprendió a amar a la colonia a través de su esposo, quien cada tarde iba por ella a ImagesSpa By Gloria Torres, acompañado de una cálida sonrisa y un periódico bajo el brazo.

Sin embargo, después de varios y grandes episodios tuvo que revalorar y ver la vida desde otra perspectiva: reinventarse, renacer… y cambiar… Y también darle la bienvenida a una imagen fresca y a un nuevo espacio ubicado en Avenida Universidad número 1531, local 3 colonia Florida (frente a los viveros de Coyoacán).

“Más allá de restaurantes, de gente de todo el mundo, llena de amor a los perros… A la Condesa la aprendí a amar de distintas maneras, a través de mis hijas, de todos los personajes que se sentaron en mi silla, me abrieron su corazón para contarme sobre su vida, amores y experiencia. Gente maravillosa que me dejó opinar, aconsejar y compartió conmigo logros, crecimiento y felicidad. Descubrí una gran familia y ¡hasta me hicieron cientos de veces abuela y tía!... Desde este espacio le deseamos todo el éxito del mundo a Gloria Torres.





Un visionario del peinado

En 1961, en La Avenue de Wagram en París, Jean Louis David abrió su primer salón. Gracias a su invención logró un éxito inmediato. Jean Louis se ha transformado continuamente para crear e innovar tendencias, cortes, colores y peinados que comuniquen libertad y sirvan de inspiración a diseñadores internacionales. Hoy en día, su equipo artístico continúa el legado, proponiendo cortes sencillos, prácticos y actuales. Jean Louis David ha logrado una importante proyección y cuenta con más de mil salones en todo el planeta. En la Ciudad de México existen tres sucursales: Polanco, Santa Fe e Interlomas. Desde hace ya algunos meses, había tenido especial interés en conocer la sucursal de Polanco, ubicada en el piso 10 del Hotel Presidente Intercontinental. Así que hice una cita con Jorge Martínez, uno de sus estilistas… y déjame decirte que sus servicios están pensados para que tu visita al espacio sea una experiencia personalizada. Además de hacerte sentir en casa, sus especialistas colaboran activamente en la evaluación del servicio que solicitas (ya sea un corte, peinado o maquillaje) proponiéndote lo más conveniente a tu color de piel, estilo de vida y personalidad.





“Firts Lady of Nails”

La fundadora y directora general de Jessica Cosmetics International Inc, Jessica Vartoughian visitó la Ciudad de México con el objetivo de presentar su nueva colección Autumn Romance, que incorpora seis tonos que simbolizan la esencia del otoño: borgoña, nude, marrón, naranja quemado, gris y malva. Nombrada “Firts Lady of Nails” por The New York Times, abrió el primer salón de uñas en todo el mundo, el memorable Jessica Nail Clinic.

Su firma destina una gama especial de productos para el cuidado de las uñas para el mercado profesional. Continuamente se reinventa, creando innovadoras paletas inspiradas para trabajar de la mano con su sistema de tratamiento. Cabe mencionar que dio vida a la “manicura natural”, sobresaliendo las puntas blancas con una parte superior clara, reconocida por la revista Time en 1973 con Joanna Carson. Hoy, famosa en todo el mundo como ‘La manicura francesa’.