Escaparate

OCTUBRE, UN MES DE SOLIDARIDAD…





La sensibilidad y la solidaridad son valores que nos enriquecen el alma y nos invitan a cuidar de otros… ¡Y qué mejor momento para vivirlos e iniciar el décimo mes del año!...

Con el interés de concientizar a la población mundial con respecto al cáncer de mamá, octubre se viste de rosa; el color de la feminidad y la esperanza.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama es la causa inicial de muerte en las mexicanas. A nivel mundial se registran anualmente 1.67 millones de casos y en nuestro país se presentan 20 mil 444 nuevos.





UN APLAUSO PARA…

Una de las firmas más solidarias en el tema es Avon. El enfoque de sus causas para las mujeres alrededor del mundo es aumentar la educación y la prevención de la salud mamaria por medio de la campaña Promesa Avon contra el cáncer de mama.Según información proporcionada por la empresa, en nuestro país existen más de 30 millones de mujeres mayores de 25 años, con necesidad de vigilancia para un descubrimiento de cáncer de mama. Por este motivo, la compañía, a través de la campaña, ayuda a fundaciones, instituciones y organizaciones que investigan opciones innovadoras, protegiendo el bienestar de las mujeres. Fundación Pro Emprendimiento A. C. con el Proyecto Thermy, es un ejemplo, el cual radica en un método no invasivo disponible en versión digital para computadora, que podrá detectar probables casos de cáncer de mama utilizando imágenes infrarrojas. Sin embargo, esto no reemplaza a la mastografía, sino que es una alternativa extra, indolora y no invasiva para la detección en una etapa temprana.

Thermy surgió en 2015 como un proyecto de tesis creado por jóvenes estudiantes de ingeniería biónica del Instituto Politécnico Nacional. Se estima que en los primeros años de operación del sistema Thermy, se cubrirá el 1% de los 30 millones de mujeres, es decir, 300 mil. A largo plazo, el objetivo es abarcar al 10% y aumentar gradualmente conforme la comunidad médica implemente el procedimiento.





UN VÍNCULO EMOCIONAL

¿Sabías que en algún momento de la vida, 1 de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama?...

Realizarse el autoexamen mensual, una mastografía y acudir a una evaluación médica una vez al año, debe ser una prioridad para toda mujer a partir de los 40 años. Con la misión de crear conciencia y un vínculo emocional con su consumidor, para mejorar la calidad de vida de las mujeres mexicanas, a través del deseo de hacer del cáncer de mama una enfermedad del pasado, los Laboratorios Pierre Fabre México, realizan una alianza de apoyo con Fucam (Fundación de Cáncer de Mama) para colaborar a que más pacientes logren tener un tratamiento integral, además de ayudar en la promoción de una detección temprana. Durante el mes de octubre, las marcas de los laboratorios: Eau Thermale Avene, Aderma Ducray, Klorane, Elancyl y Percutalfa, donarán cinco pesos por cada producto vendido.





“EL CANCÉR DE MAMA NO SIGNIFICA MUERTE”

La firma mexicana de accesorios Cloe, desde hace 12 años se ha unido a la visión inspiradora de Fundación Cima para salvar vidas a través de la venta de un diseño de edición limitada.Este año presenta el bolso tipo Satchel elaborado en símil de piel, en colores negro, rosa, nude o azul. Parte de las utilidades de su venta, serán destinadas a la Fundación Cima para seguir colaborando en la detección temprana del cáncer de mama en México.

Cabe mencionar que la misión de Fundación Cima es difundir la trascendencia del descubrimiento oportuno del cáncer de mama, facilitar el acceso a estudios especializados y fortalecer el apoyo emocional en las mujeres diagnosticadas para hacer frente a la enfermedad y comprender su lema: “El cáncer de mama no significa muerte”.