Escaparate

TORONJA PARA EMBELLECER MEJILLAS Y PAPADA…

Por años he sido fan de cuidar la piel de mi rostro. Siempre he pensado que para conservar una buena salud facial, es importante realizar diariamente una correcta rutina de limpieza; principalmente, por las noches, y me aseguro de quitar impurezas y maquillaje.

En el fascinante mundo de la belleza, se sabe que la toronja colabora a retrasar el envejecimiento y aumenta la producción de colágeno, así que cuando descubrí que ya estaba en el mercado un producto formulado con ingredientes de origen natural como: extracto de toronja y aceite de toronja, investigué sus beneficios en mejillas y papada, zonas severamente perjudicadas por agentes externos como: la contaminación, los radicales libres y el smog, los cuales lesionan y envejecen la piel prematuramente, originando flacidez.

Y es que para lucir unas mejillas perfiladas, algunas personas han recurrido a procedimientos quirúrgicos como La Bichetomía, una técnica que extrae las bolsas de Bichet y que aparentemente no deja cicatrices visibles. Sin embargo, como siempre lo digo: para lograr óptimos resultados en cualquier tratamiento, se debe tener un estilo de vida saludable…Y buscar procedimientos no invasivos.

Torongia es el nombre de una línea mexicana creada por los Laboratorios Anteii, que fabrica geles corporales reafirmantes y tonificantes para la dermis de origen natural como: extracto de toronja, aceite de toronja, extracto de acmella, tea tree oil y veneno de víbora. Su línea Skin Care está diseñada para devolver la firmeza, energizar, hidratar y controlar esta zona. Incorpora tecnología antipolución, la cual atrapa el sudor y partículas contaminantes del medio ambiente y cuida la piel.





¿En qué se basa su propuesta?

Preparar la piel



Para limpiar y controlar el exceso de grasa, se sugiere aplicar un shampoo facial (ligero y dermo-limpiador facial), que colabora a otorgar a la dermis un efecto matificante y fresco.

Lograr un lift en la piel

Para hidratar y revitalizar a profundidad la dermis, como segundo paso se recomienda el uso diario de un suero facial reafirmante (una emulsión ligera de textura sedosa). Brinda un “efecto tensor”, previniendo la aparición constante de arrugas que denotan edad.

Conservar la piel limpia por más tiempo

Las personas con necesidad de hidratar y revitalizar la piel, durante el día deben usar una loción facial reafirmante, la cual también defiende a la piel de contaminantes, retira el maquillaje y la refresca.Cabe mencionar que esta práctica es recomendada para las personas que realizan ejercicio al aire libre o están expuestas a la contaminación constante.

Definir y tonificar

Uno de los pasos más importantes de la rutina Torongia es la aplicación de una crema facial termogénica, la cual proporciona estabilidad a la zona de papada y moldea las mejillas. Contiene ingredientes activos que actúan sobre capas específicas de la piel para definirla y tonificarla. El producto es de uso nocturno, ofrece un efecto termogénico que da la sensación de frío- calor que estimula la zona. Es una delicia…

UN MUST-HAVE EN LA RUTINA DE BELLEZA



El agua micelar es un producto innovador de limpieza profunda que debe su nombre a las micelas (un conjunto de moléculas) capaces de capturar la suciedad y el sebo, logrando atraerlos, como un imán, incluso las fracciones de maquillaje e impurezas acumuladas durante el día. Gracias a su funcionalidad y suavidad, el agua micelar se ha convertido en un básico, ya que es ideal para todo tipo de piel, incluso para las más sensibles, resecas o grasas.

Conforme los ingredientes de cada fórmula: puede ser anti-edad, antioxidante y/o calmante…

¿Cuál te recomiendo?, la gama para piel normal, sensible y mixta a grasa de Ponds.