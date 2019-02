Escaparate

“ABRAZA EL PRESENTE E INVENTA EL FUTURO”





Un diseñador de modas percibe, captura una emoción, construye y consigue evocar un sentimientosublime a través de una prenda o joya. Hoy, dedico esta columna a dos fascinantes y destacados diseñadores de la última mitad del siglo XX. El primero: una auténtica leyenda que rompió paradigmas: Karl Lagerfeld. El segundo, un ícono de la moda internacional y un guerrero: Kenzo.

¡ETERNA VIDA AL REY!





Para discutir de moda absolutamente hay que empezar por Karl Lagerfeld; un hombre adelantado a su tiempo (con esto no quiero decir que otros diseñadores sean menos trascendentes). El emblemático y prolífico diseñador y director artístico de la casa de moda francesa Chanel, que murió el pasado 19 de febrero a los 85 años, reinventó (mucho antes de que existieran herramientas como el internet) no sólo la casa Chanel, sino la emblemáticafirma Fendi y su marca homónima; sin olvidar su sabia aportación para la casa Chloé. Karl fue fotógrafo, ilustrador, creativo, sensible y el dueño de Choupette (un hermoso gato blanco, que aseguran será pieza clave en su herencia).

Fue confidente y amigo de las modelos más hermosas y cotizadas de la década de los 80 como: Claudia Schiffer, Naomi Campbell y Cindy Crawford; y de los nuevos rostros de la moda: Cara Delevigne, Gigi Hadid y Kendall Jenner; algunas, sus grandes musas, y a las que no se cansó de aconsejar: “Abraza el presente e inventa su futuro”.

Hablar de su obra en esta columna es imposible... Así que sólo tocaré algunos puntos. Abarcó desde la Alta Costura hasta el Ready-ToWear. Nació en Hamburgo, en el seno de una familia trabajadora, y desde pequeño tenía claro que lo suyo era la moda. Fue un voraz amante del arte y la cultura, y lo sabía enlazar como nadie en sus creaciones. Fueron indelebles los imponentes sets de sus desfiles. Hizo que las modelos desfilaran a la orilla de una playa, un supermercado e incluso un crucero. Además, logro que cientos de fashionistas de todo el mundo anhelaran lucir el bolso Boy Bag, inspirado en Boy Capel, el gran amor de Coco. El mundo de la moda está de luto. Diseñadores, celebridades y fans se despiden de él y continúan expresando en redes sociales su eterna admiración, tal es el caso de: Sarah Jessica Parker, Carine Roitfeld, Kim Kardashian, Penelope Cruz, Salma Hayek, Olivia Palermo, la marca Chloé, Valentino, H&M, Tommy Hilfiger,Tom Ford, entre otros.

LA PALETA DE EMOCIONES DE KENZO TAKADA

He de confesar que siempre he admirado los estampados (llamativas flores) de los looks de Kenzo Takada; uno de los íconos de la moda internacional (quizá de los pocos que quedan de los años 70 y 80) y a quien tuve el honor de conocer durante su visita a México con motivo del lanzamiento de su fragancia Life Colour para Avon.

En mancuerna con Frank Voelkl y Dora Baghriche; destacados perfumistas de la casa Avon, el diseñador contemporáneo creó un aroma indudablemente alegre, que por medio de colores revela emociones: Amarillo, recordando alegría. Rojo, evocando el amor. Y verde, expresando la libertad. El ingrediente estrella de la fragancia, presente tanto en las esencias masculinas y femeninas: es la magnolia, flor originaria de Asia tropical símbolo de la fidelidad y que al florecer despide un aroma fresco y cítrico. El perfume une destellos de la vibrante pera, frambuesa roja, y sándalo verde. En el caso de la fragancia para él, destaca la energía de la lima y una nota de pachuli.