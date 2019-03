Escaparate

Nuestra mexican princess

Por mis venas corre sangre oaxaqueña… Así que me cautiva y emociona la inspiradora historia de Yalitza Aparicio Martínez, originaria de Tlaxiaco, Oaxaca.

Y si no recibió el Oscar como Mejor Actriz por su papel en la cinta Roma de Alfonso Cuarón, ¡qué importa!, ya trascendió, y su nominación es una victoria, dejando claro que todos los anhelos se pueden realizar. Su vida parece un cuento de hadas al estilo Hollywood en donde los eventos, los viajes, las alfombras rojas y los regalos no se han hecho esperar.

Medios internacionales como: Vanity Fair, The Hollywood Reporter, The Wrap y Vogue; por sólo mencionar algunos le han dedicado importantes espacios. Tras su triunfo, líderes de la moda desean vestirla, y diversas marcas ya han encontrado en la actriz de 25 años, una nueva musa, ideal para comunicar la belleza natural de la mujer mexicana. La interrogante en el aire… ¿Quién tiene los derechos totales de su imagen?

Nace una estrella

Detrás de los looks de Yalitza durante toda la awards season se encuentra todo un equipo de trabajo. Su cabello, maquillaje y vestuario ha sido foco vital. Con respecto al cabello, durante la 72 entrega de los British Academy Film Awards (BAFTAs), desfiló por la red carpet con un look sencillo y etéreo que le permitió lucir la caída natural de su larga cabellera. El encargado de peinarla fue el estilista Dayaruci, célebre por peinar a celebrities como: Cara Delevingne, Andie Macdowell y Liv Tyler. Dayaruci usó una exclusiva técnica de Moroccanoil, firma pionera en la creación de productos para el cabello a base de aceite de argán. Para los premios Oscar, la top hair stylist Matilde Campos fue la encargada de estilizar la melena de Yalitza. Campos ha peinado a famosos como Beyoncé, Joe Jonas e Iggy Azalea, y buscó comunicar la belleza y frescura natural de la actriz; así que con su inseparable secadora Dyson Supersonic, simplemente dio rienda suelta a la creatividad y le creó un elegante peinado que combinó a la perfección con el vestido Rodarte color menta hecho a la medida, con el que llegó al Teatro Dolby de los Ángeles, acompañada de su mamá Doña Margarita Martínez (quien por cierto, lució unos aretes artesanales de la oaxaqueña Ileana Rojas). Detrás de la imagen de Yalitza también está el ojo de la expertise Sophie López. Ella ha sido pieza clave en su transformación y la encargada de hacerla brillar en diferentes eventos con prendas de proyección mundial como: Oscar de la Renta, Prada, Kris Goyri, Sandra Weil, Alberta Ferretti, Miu Miu y Jonathan Cohen; por nombrar algunos. La magia de la makeup artist Carissa Ferreri no podía faltar, y que para la inolvidable noche de los Oscar es la que maquilló con productos botánicos puros de Arbonne.

LUCE COMO UNA CELEBRIDAD

Si tu cabello tiene una estructura aceitosa y resbaladiza, puedes tenerlo graso. Para esto los estilistas aconsejan aplicar un shampoo White Grapefruit & Mosa Mint de Herbal Essences elaborado con productos naturales.

Twitter @claudiaazcona

claudia_azgar@hotmail.com