Escaparate

Amor a la comida

Cocinar es un arte, y un cuchillo es uno de los instrumentos más fundamentales que todo aquel que se hace llamar chef precisa al momento de guisar y crear su obra maestra, ya que gracias a esta herramienta podrá cortar con exactitud y rapidez cualquier alimento, ya se fruta, verdura o carne.





Confieso con melancolía que yo no tengo sazón y talento en la cocina. Recuerdo que mi madre trato de explicarme a detalle sobre todas aquellos utensilios que “toda señorita” tenia que poseer en su cocina: “Hijita, no te olvides de contar con un cuchillo para cada cosa: Uno para cortar carne, otro para rebanar pastelitos y un cuchillito cebollero para picar verduritas… Obviamente esa historia sucedió hace ¡muuuchos años! y jamás aprendí a cocinar.

Hoy en día existe una gran variedad de cuchillos de cocina en el mercado, pero ¿cuál es el que usan los chefs afamados?...Una breve investigación me condujo al Chef tabasqueño Aquiles Chávez, considerado una de las figuras más emblemáticas de la gastronomía mexicana a nivel internacional, quien además de conducir sus propios programas de tv, y ser todo un rock star de coqueto bigote, es ganador de un Premio Gourmand por su libro La Cocina y las Locuras de Aquiles. Lo intercepte en una clase de cocina en el Colegio Superior de Gastronomía, en donde preparó mariscos, y me confeso que para él, un cuchillo estilo victorinox con mangos ergonómicos y hoja delgada, filosa y resistente, es ideal pues le permite ejecutar cortes finos y uniformes en verduras y carnes…

Y ya que menciono a la marca suiza creadora también de las populares navajas e innovadores enseres domésticos, les cuento que recientemente lanzo 3 modelos diferentes de cuchillos para chef, entre los que destacan: el cuchillo con alvéolos de 25 cm y los cuchillos con y sin alveólos de 20 cm. Entre las ventajas que prometen las hojas con alveólos, es que permiten que cada incisión caiga fácilmente. Cabe mencionar que entre las bondades claves del cuchillo para chef de la firma destacan sus mangos ligeros y ergonómicos, su hoja de acero inoxidable. Y lo mejor, soportan temperaturas de hasta 110ºC.

ALIMENTACIÓN SANA A LA PUERTA

Si no cuentas con tiempo para cocinar estilo chef y tampoco tienes la oportunidad de salir a comer a un restaurante, ya no tendrás excusa para no llevar una alimentación saludable. Sana Banana Mx es una firma 100% mexicana que prepara deliciosos platillos y los entrega en la puerta de tu casa, oficina ó universidad.

En la empresa creada por la mexicana Andrea Winer Dana, la comida es hecha por ‘chefs’ y avalada por reconocidos nutriólogos. Cada día ofrecen un menú distinto que incluye frutas, verduras sin pesticidas, pollo orgánico o pescado importado de su lugar de origen y ‘snacks’ como: piña deshidratada, churritos asados de nopal, manzana deshidratada y verdura mixta, entre otros. Fíjate que ofrecen planes de alimentación diario, semanal o mensual y no es nada costoso. Sus menús se preparan en una cocina industrial y se adaptan a todas las necesidades del consumidor, ya sea dieta orgánica, vegana, vegetariana e incluso para personas intolerantes a los lácteos (como yo) o que padezcan cualquier tipo de alergia. Andrea Winer Dana es una joven comprometida con el medio ambiente que impulsa su cuidado, empleando envases biodegradables y fomentando un espíritu de amor y respeto a la madre tierra y a la vida saludable.