Escaparate

UN COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD

Cada vez despierta más interés no sólo en nuestro país, sino en todo el planeta el asunto de la sustentabilidad. Algunos apáticos dirán: “Ese tema no me importa, pues en 20 años ya no estaré en este planeta, pero ojo: las próximas generaciones vivirán la catástrofe si no se toman medidas urgentes.

Para defender una causa y cuidar el medio ambiente se necesita educación (por cierto, algo en lo que debe invertir nuestro gobierno)…

Existen diversas firmas con una visión de sustentabilidad que buscan acrecentar la longevidad del planeta y sus habitantes; y que invierten en el desarrollo de tecnologías e iniciativas para reducir, reutilizar o reciclar. Hoy te hablaré un poco de una acción trascendental: reducir

Disminuir el consumo de desechables

Los océanos son fuente vida. Anualmente millones de toneladas métricas de plástico acaban en sus aguas, amenazando su vida marina. Los plásticos de un solo uso, producen un daño irreversible al medio ambiente, ya que tardan años en eliminarse; o peor aún hay algunos que jamás se degradarán. De acuerdo con la Asociación Nacional de Industrias de Plástico (ANIPAC), y la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIG), el uso de unicel en México es de 125 mil toneladas por año, de las cuales el 25% se asignan a la fabricación de productos desechables para la industria de alimentos. Únicamente en el Valle de México todos los días se consume 600 toneladas de PET. Imagínate, una botella de PET puede tardar 450 años en degradarse!.

Ante la necesidad de encontrar soluciones respetuosas con el medio ambiente y reducir el consumo de contendedores de un solo uso (que sólo tienen una vida útil de horas), Tupperware Brands, lanzó el movimiento En mi Tupper porfa, que invita a disminuir su consumo.

A través de sus diversos productos responsables con el medio ambiente y certificados por autoridades como la EFSA y la FDA; la firma buscará colaborar a aminorar el desecho de comida en las casas, así como a trasladar, calentar y proteger el alimento, reduciendo no solo la cantidad de desperdicios, sino además la energía que se requiere para prepararlos.

La Empresa Socialmente Responsable comunica su responsabilidad con la sustentabilidad y su movimiento posibilita seguir con la reducción de la marca ambiental en todos los niveles del ciclo de vida de sus utensilios: desde el diseño, producción y distribución, hasta su uso y reuso. Así que súmate, contribuye y olvídate de los envases que utilizas una vez y ahora cada vez que compres comida para llevar, llévate tu tupper porfa.

Wear the change

Y ya que hablo de firmas que fortalecen su compromiso con la sustentabilidad, y buscan alternativas innovadoras, vale la pena aplaudir el trabajo que realiza la marca internacional de moda C&A la cual presentó una línea de prendas diseñadas y fabricadas con elementos sustentables como: algodón orgánico (libre de sustancias tóxicas desde su cultivo) las cuales por cierto son cómodas y frescas; prendas en mezclilla Bio-Wash; un método que logra un ahorro de hasta 60% del agua durante su proceso de lavado; y viscosa sustentable (rayón).

Wear the change es un concepto que nace como un mensaje global de respeto y amor a la madre tierra; que refuerza el compromiso de C&A con la sustentabilidad de cada uno de sus productos desde la línea de suministro hasta la recepción del producto por el consumidor final.

Entre los diseños paraDama y Caballeroque los visitantes desus 76 sucursales en el interior de la República Mexicana podrán admirar destacan: playeras y jeans Cradle-to-Cradle Certified, un concepto innovador en el que las prendas son confeccionadas conforme a los principios de una economía circular ideal, lo que representa que apunta a metas mucho más altas que el reciclaje usual y el concepto de eco-eficiencia.