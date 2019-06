Escaparate

PARA QUE EL SUDOR NO SEA UN PROBLEMA…





Sudar, forma parte de nuestra vida y es un proceso necesario para expulsar toxinas del organismo. Sudamos cuando estamos enfermos, realizamos ejercicio, experimentamos calor, vivimos algún momento de estrés, emoción; o ingerimos comida picante. Bueno, con decirte que yo estoy sudando en estos momentos porque debo entregar esta columna al editor y aún no la termino.

Hoy te contaré sobre tres marcas que podrán ayudarte a controlar la transpiración y el mal olor. No olvides que los desodorantes minimizan el olor y los antitranspirantes evitan que sudes. Utiliza productos avalados por especialistas.

¡YA ERA HORA!

¿Recuerdas la primera vez que alguien te mostro cómo aplicar un desodorante o un antitranspirante?... Posiblemente no, porque fue hace algunos años y nunca más te lo explicaron. Emplear adecuadamente un desodorante forma parte de la rutina de cuidado personal de hombres y mujeres. Y como la higiene comienza desde la ducha, para que siempre huelas bien, el “manual básico de indicaciones sobre cómo se debe utilizar su desodorante” creado por la firma Stefano seguramente cambiará la forma en que lo usas actualmente. Entre algunas de sus recomendaciones, destaca:

Jamás apliques desodorante sobre la piel húmeda

Uno de los errores más comunes es usarlo al salir de la ducha. Para que un producto logre su efecto, la piel de la axila debe estar seca.

Si te rasuras, no lo utilicesde inmediato

Aplicar un desodorante, causaría irritación y molestia en la axila.

Cada piel es distinta

Es importante utilizar un producto de acuerdo a cada tipo de piel. Para pieles sensibles, especialistas proponen el uso de barras que otorguen humectación.

Sin presión

Un error frecuente es aplicar el desodorante en menos de un segundo. Así que tómate tu tiempo y si usas una barra, roll-on o aerosol, trata de cubrir toda la zona de la axila. No olvides que si colocas mucho producto, mancharás tu ropa, y si empleas poco, no cumplirá su función.

NO SUDES LA GOTA GORDA

El sudor no es el culpable del olor, si no las bacterias de nuestra piel que lo aspiran, así que para que la transpiración no sea un contratiempo, no uses prendas de vestir elaboradas en tela sintética, y ayuda a tu cuerpo aplicando un antitranspirante clínico con protección superior. Rexona Clinic Expert en aerosol, incorpora la tecnología Defense +, lo último contra el sudor ocasionado por estrés, pues trabaja como un micro escudo inteligente con activos que cambia su tamaño molecular para adaptarse en cada situación a tu cuerpo, atacar el sudor y conservar la piel seca y fresca por 96 horas.

A BASE DE PIEDRA DE ALUMBRE NATURAL

Seguramente ya has escuchado de este antibacterial, hipoalergénico y astringente que no contiene sales de clorhidrato de aluminio, alcohol y parabenos. La firma farmacéutica Uriage propone una solución elaborada a base de piedra de alumbre natural; un mineral activo con poderosas propiedades desodorantes que promete absorber la transpiración y protegerte del sudor durante 24 horas, dejando una piel hidratada y suave. La inversión de compra (310 pesos) quizá sea mayor a la de un desodorante tradicional pero vale la pena conocer sus propiedades.