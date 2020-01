Escaparate

¡BIENVENIDO 2020!





¿Cuántas veces has efectuado una lista de propósitos que nunca cumples?... Yo justo (desde el 31 de diciembre del 2019) he estado dándole muchas vueltas y vueltas al asunto de mis deseos del nuevo año… Y reflexionando sobre todo lo que he vivido, confieso que tengo diversos asuntos pendientes por solucionar. Más que imaginar cosas que deseo poseer, pienso en las acciones que pueden ayudarme a tener salud, bienestar y renovación.

Aquí algunas ideas para comenzar el 2020, ¡con actitud positiva y felicidad!





Sí, anótalo cada día en tu agenda… como un propósito: La felicidad es conectarse con la vida. Pasa tiempo de calidad con las personas que amas. Sonríe, valora y agradece lo que tienes. No le des importancia a los pensamientos negativos.

Haz ejercicio

Inscríbete a un gimnasio, tu cuerpo, saludy paz interior te lo agradecerán.

Consume más frutas y verduras

Olvídate de las calorías y de los alimentos ultra procesados. Para que tu cuerpo funcione adecuadamente, necesitas cuidar tu alimentación. Un nutriólogo podrá asesorarte sobre el plan que necesitas.

Realízate un checo-up anual

Convierte tu visita al médico en un hábito. Es imprescindible un chequeo general cada año. Evalúa las alternativas de los laboratorios de análisis clínicos: Quest Diagnostics. Teniendo salud, todo será más fácil.

Bebe agua alcalina

Ya no consumas Pet. Instala un servicio purificador de agua Bebbia y disfruta los 365 días del año de agua alcalina directo de la llave de tu casa. Te hidratará, desintoxicará y evitará el estreñimiento.

Adiós a los hábitos dañinos

¡Sí, exacto!… Me leíste la mente: fumar, desvelarse, no desayunar y vivir en constante estrés.

Duerme por lo menos 8 horas al día

Es primordial para la salud. Descansa, lee, escucha música, relájate, ¡ah! y desconéctate de la tecnología un par de horas.

Aprende un nuevo pasatiempo

¿Qué tal cocinar?, además de entretenido, podrás preparar platillos nutritivos. Checa las recetas saludables de Nestlé.

Preocúpate por el medio ambiente

Usa productos Eco-friendly y evita emplear recipientes de un solo uso. Cámbialos por unos Tupperware que duran toda la vida (no es broma, tengo un bote para guardar azúcar desde hace 20 años). Son súper prácticos.

Organiza tu tiempo

Enfócate en tus prioridades y planifica tus actividades con el apoyo de una agenda. El tapatío Atole Magallanes presento su agenda jamón 2020. Visita www.agendajamon.com.

Más espacio y limpieza en tu clóset

Inicia el año con todo limpio a tu alrededor. Desocupa tu closet y divide la ropa de acuerdo a las temporadas del año. Clasifícala y protégela. Regala las prendas que no usas. La ropa de invierno, la puedes mandar a lavar por medio de la app de lavandería y tintorería a domicilio Jeff, que te la entrega doblada y planchada en 48 horas.

Conéctate con tu artista interno

No tienes que ser un profesional de la lente. Puedes captura los momentos indelebles de tu día a día, viajes o familia. Posterior, selecciona las imágenes e imprímelas en un papel fine art, puedes utilizar “Canson Infinity Rag Photographique, un papel 100% algodón.