Escaparate

INICIA EL 2018 CON ¡EL PIE DERECHO!

Existen algunos dichos populares relacionados con los pies. Pero sin duda, cada que comienza un nuevo año, la frase: “Inicia con el pie derecho” es una de las que más expresamos para hacer alusión a que empezaremos a construir nuestros sueños con óptimas perspectivas.

Para mí arrancar con el pie derecho representa tener una actitud positiva, poseer la capacidad de tomar decisiones y planear cada objetivo con entusiasmo.

ZAIRA MARINO: POSITIVA Y ENTUSIASTA

Para la fashion business consultant & fashion influencer Zaira Marino, creadora del blog Style Report, “empezar el año con el pie derecho”, significa ser afortunada, beneficiarse de una actitud eficaz y vivir con energía: “Es iniciar con objetivos y metas claras. Cuando tienes un plan y funciona es genial, pero nada mejor que cuando este trabaja mejor de lo que pensabas. Este año tengo muchos proyectos, viajes y sueños por realizar. Lo más importante es ser positiva”.

¿Si tus zapatos contarán una historia, cuál sería?

“Definitivamente las de mis viajes. Conocer un lugar y aprender de su cultura es algo que me enriquece. Tuve un viaje inolvidable a Buenos Aires y Uruguay, fue el segundo que hice con mi esposo. Realmente estábamos conectados, ahí nos dimos cuenta que trabajamos muy bien como socios y pareja. Use unas botas over-the knee para conocer de su mano, cada ciudad”.

Para Zaira, el calzado es un accesorio importante que marca la diferencia y da vida a cualquier look. Le fascinan los ‘stilletos’, booties de tacón bajito y las sandalias cómodas con bordados, las botas son su calzado ideal, pues le ofrecen confort y ajuste durante sus largas jornadas de trabajo. Continuamente incorpora en su guardarropa diversas propuestas para lucirlas en las sesiones de fotos de su blog. Asegura que un zapato debe ser cómodo y expresar tu personalidad.

“Ya sean cortas, altas, en todos los colores y estilos, las botas me hacen sentir cómoda y lista para todo. Después sin duda los ‘stilletos’ son mis consentidos, creo que es inevitable que me empoderen en el trabajo”.

NATALIA MARIN, HEREDERA DE UN GRAN TALENTO

Ticul, bautizada como “La Perla del Sur”, es una ciudad localizada en el estado de Yucatán, famosa por sus sitios arqueológicos, su barro rojo y el trabajo artesanal del calzado (principal actividad económica del estado). La mayoría de sus talleres de zapatos- son atendidos por las familias que han heredado el oficio de generación, en generación. Y es justamente en esta ciudad, en donde nació la diseñadora Natalia Marín.

Egresada de la carrera de Diseño Gráfico por la Universidad Anáhuac Mayab, Natalia creo su firma de calzado en el 2015. El interés del público en redes sociales, bloggers y fashionistas no se hizo esperar; quienes comenzaron a lucir sus diseños; lo que la motivo a prepararse en diversas áreas e innovar la imagen corporativa de su firma.

“Provengo de una familia dedicada al diseño y fabricación de calzado. De mi padre aprendí que el amor y el respeto es prioridad para alcanzar tus anhelos. Me enseño lo necesario para fortalecer mi negocio. Deseo impulsar una empresa que con el paso del tiempo pueda generar empleo a mi ciudad y que colabore a mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores.

¿En qué te inspiras para diseñar?

“En lo que me rodea y en todo lo que he vivido. En mi pasión por la lectura y observar material visual histórico. Creo que la moda ha sido siempre una repetición de ideas, pero lo que las transforma en innovación; es la interpretación y aplicación que se le da actualmente”.

¿Qué busca una mujer en su calzado?

“Una mala elección de outfit o un zapato puede arruinar la imagen de cualquiera. El primer atributo que buscamos es comodidad y soporte, claro, con un toque de moda y detalles fuera de lo común que complementen el estilo personal que nos diferencia”.

¿Cuáles han sido tus retos como emprendedora?

“Cuando decides iniciar un proyecto, lo esencial es la constancia y la disciplina. Debes estar consciente de que el camino no será fácil, quizá vivas problemas, situaciones que no te gusten, no funcionen como esperabas, competencia e incluso momentos de frustración. Lo más importante es amar lo que haces. Este año, inicie con el pie derecho…Estoy muy agradecida, pues diferentes puntos de venta se han interesado en mi trabajo, así que el compromiso con el público que ha creído en mí será ofrecer un producto de calidad”.

Pies de fotos

Diseños con perlas y terciopelo de Natalia Marín

Zaira Marino luce propuestas de la mexicana Natalia Marín

Diseños con búhos bordados de Natalia Marín

Zaira Marino, amante de los zapatos cómodos.