Escaparate | El eyeliner, icónico y sublime

La transformación del eyeliner (delineador) es algo difícil de omitir. Ha seguido la pauta de la moda y ha abrazado lo mejor de cada década como un distintivo de estilo y personalidad.

Su empleo se remonta a la antigüedad. Los egipcios eran expertos conocedores del uso del khol o kajal (elaborado a base de galena molida) el cual usaban como polvo cosmético para enmarcar sus ojos y evitar enfermedades oculares.

En 1920 nace la moda del eyeliner y las mujeres comenzaron a emplearla para simular ojos de felino con el deseo de transmitir un aire dramático y sensual.

Llevar un delineado correcto enmarca la mirada. Su finalidad es acentuar, modificar probables asimetrías (ojos hundidos o saltones) y proveer profundidad al ojo. Y es que hacerse la "rayita del ojo": gruesa, fina o natural tiene su protocolo y si no empleas el delineador apropiado no podrás lograr que tu beauty look resalte.

Los códigos de la moda continuamente nos presentan estilos creativos para maquillar los ojos y existe una oferta amplia de marcas para lograrlo, sin embargo seleccionar el pigmento acorde al beauty look que necesitas (que aguante y no se corra) es primordial:

Lápiz: Es el utensilio adecuado cuando necesitas detallar un trazo, sublimar o crear la sensación de pestañas titánicas. Conforme a su textura se puede aplicar dentro, fuera del ojo y hasta como sombra. Te sugiero los lápices elaborados con composición de kohl o kajal.

Gel: Para un resultado dramático es perfecto. Para su aplicación puedes usar una brocha biselada. A mí en lo personal me resulta fastidioso llevar en mi cosmetiquera un pincel y un frasco, pero sus fans aseguran que no mancha, ni te quedan los ojos de osito panda.

Delineador plumón (efecto tattoo)

Favorito de muchas por su resistencia al sudor y el agua. Esta novedad que parece un tatuaje, te permitirá hacer con exactitud el estilo color fix. Lo puedes adquirir en punta angular para crear distintos grosores en un sólo trazo o estilo fino para realizar un efecto suave.

Delineado cat eye

Este clásico de los años 50 que no pasa de moda ha inspirado a los maquillistas a crear diferentes versiones. Ahora bien, si tienes “pulso de maraquero” u “ojito Remi”, emplea el borde de una tarjeta o una cinta adhesiva como guía. También existen plantillas para delinear.

El delineado geométrico

Lucir una geometría en tu mirada con colores vibrantes está de moda. Para lograrlo realiza unas líneas libres o abstractas de distintos tamaños. Si buscas precisión, usa lápices de colores waterproof. Inspírate en los beauty look futuristas de la fashionista Sira Pevida.

Buscando el tono excepcional

En el street style de las diversas capitales de la moda la tendencia de los años 90 ha regresado con fuerza. El tono azul es perfecto para restar años y el blanco se sugiere para disimular los ojos pequeños. Si lo que buscas es una mirada de impacto, aplícalo en la esquinas interiores y después de delinear añade toque de glitter. El color negro combina con cualquier tono de iris. Es un clásico.

