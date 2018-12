Escaparate | Los beneficios de la jalea real

Catalogada como reserva natural por La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la isla de Quessant, ubicada a 18 km de las costas francesas de Bretaña, atesora el hogar de la abeja negra (Apis melífera).

Esta abeja produce una miel pura y libre de contaminación: la jalea real. Única en el mundo y compleja de cosechar, la jalea real es la sustancia más apreciada de la colmena que requiere para su cosecha el corazón, la destreza y la exactitud de un orfebre.

La abeja ha sido fuente de inspiración para la casa Guerlain. En la última década, científicos de la firma ratificaron la efectividad de sus productos apícolas en los mecanismos de restauración de la dermis. Gracias a su riqueza de aminoácidos, contenido de oligoelementos y alto índice de glucosa, brinda los elementos necesarios que colaboran en la restauración de los tejidos.

Abeille Royale Double R Renew Repair-Serum combate los signos visibles de la edad: pérdida de firmeza y arrugas que promueve la reparación y ofrece a la piel el poder de la miel de la abeja negra y la jalea real. Incorpora una fórmula enriquecida con un “gel laminar” que controla el poder de Ahas, los cuales tienen un papel importante en la restauración celular. Tres ácidos (láctico, cítrico y glicólico) se difunden paulatinamente, dando como resultado luminosidad, suavidad y firmeza. Investigadoresde la maison estudiaron el gen Tiegi; el cual se encarga de la renovación de la piel. La fórmula rica en jalea real, colabora a impulsar la síntesis de ácido hialurónico y repara el colágeno fragmentado.

Royal Jelly RJx es una tecnología exclusiva de la firma multinivel de belleza y cuidado personal Jafra que se encuentra en todos los productos de la línea Royal. Multiplica la fuerza revitalizante y los beneficios de la jalea real natural en la dermis.

Revitalize es el nombre de la línea que incorpora en susproductos la exclusiva tecnología y promueve cuatro pasos de cuidado personal (durante cuatro minutos al día y la noche). Entre sus productos destaca: gel limpiador, mascarilla facial, suero, bálsamo para contorno de ojos, bálsamo facial revitalizante, crema facial revitalizante y protector solar.

Enriquecido con vitamina C y el revolucionario Royal Jelly RJx, Roya Revitalize limpia, humecta y remueve maquillaje e impurezas y prepara la piel para el próximo paso. Suaviza la piel y no deja una sensación grasosa. Para evitar los efectos del sol , el protector solar facial de la línea no es grasosa y ofrece protección de amplio espectro y un FPS 50.

MAQUILLAJE CON SABOR A MIEL

Atractivos y glamourosos productos como: labiales, brillos y delineadores para labios, incorpora los beneficios de Jafra Royal Jelly Rjx.

El polvo translúcido de la línea sella y matifica la piel. Disminuye la apariencia de imperfecciones y poros y se adapta a todos los tonos de piel.

claudia_azgar@hotmail.com

@claudiaazcona