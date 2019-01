Escaparate | Un lipstick, no sólo eleva un outfit, sino el corazón

Utilicé por primera vez un lápiz labial a la edad de 13 años. En aquella ocasión pintar mis labios fue toda una hazaña. Los maquillé afuera de los bordes y manché mis dientes… Para colmo, aplaste -sin querer- el lipstick… Pero la sensación de tenerlo, fue única.

Maquillistas y asesores de imagen, sugieren elegir el tono de acuerdo al color de piel y la ropa, y preferir marcas que colaboren a hidratar y proteger la salud de los labios. Durante el día (luz natural) recomiendan utilizar colores naturales. Por la noche (luz artificial) lucir tonalidades fuertes.

EL BRILLO REGRESÓ

Tuve oportunidad de aplicarme en los labios el tono Sonic Boom, un morado de brillo energético y lleno de color (gracias a la fusión de una alta pigmentación con perlas prismáticas) de la línea de labiales en barra Mark Prismatic de Avón que cuenta con 16 tonos. Diseñada para los beauty junkies, con el fin de inspirar y otorgar las herramientas para diseñar looks excepcionales a través del maquillaje, la marca se ha posicionado en el gusto de las mujeres mexicanas amantes del color de larga duración. Su extensa paleta de tonos incluye una línea re-inventada de los clásicos colores preferidos como rojos, nudes y vinos, incorporando su innovadora tecnología para hacerlos brillar. La serie está disponible a través de las representantes, las cuales puedes localizar llamando al 1000 AVON (2866).

TRANSPÓRTATE A OTRO PLANETA

Si buscas experimentar y crearun look cósmico o futurista, checa la nueva línea de lipsticks Shoot the moon de Revlon, una colección de 12 Super lustrous lipsticks (ocho colores matte y cuatro metálcos). Su formato de barra, lo hace cómodo de transportar y fácil de aplicar. Entre sus 12 tonalidades destacan: Rise up rose, Superstar brown, Purple aura, Blue sky, Stardust y So starry, entre otros.

Y si deseas dar un toque chic después del lipstick, la línea Lip laquers de Revlon incluye cuatro tonos: Mystic mist, Cosmic queen, Dark mercury y Neptune blue que además de ofrecerte brilllo, te aportarán hidratación.

UN MENSAJE PARA LAS MUJERES EMPRENDEDORAS

¡Y por supuesto, ¡¡guerreras!! Que desean progresar, mejorar su estilo de vida y comenzar un negocio.

Enero Rosa es una campaña organizada por la firma Mary Kay que busca que más de 100 mil mujeres se conviertan en Consultoras de Belleza Independientes y generarles esperanza.

La promoción impulsa la compra de un kit de inicio de productos varios de belleza a un precio único de 30 pesos (con un costo original de 544 pesos) que incluye, una bolsa edición limitada Mary Kay diseñada por el mexicano, Benito Santos, la cual busca acompañar a la mujer mexicana en su nueva etapa como empresaria.

