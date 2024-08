Escena del crimen | Ataques sexuales en taxis de plataforma

En las últimas semanas han sido denunciados ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México una serie de ataques sexuales cometidos contra mujeres acompañantes, conocidas como escort, los cuales se han llevado a bordo de taxis de plataforma, al menos tres casos que están documentando las autoridades judiciales son de la aplicación Uber.

Una de las denuncias a las que tuvo acceso esta columna es la CI-FIDS/FDS-7/UI-FDS-7-01/00837/07-2024, por el delito de violación equiparada y abierta en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, donde la víctima denuncia haber sido atacada sexualmente por un conductor de esta plataforma, el cual se está tratando de identificar por los investigadores para determinar si se tratan de sucesos que no están relacionados o es un agresor en serie. esta indagatoria se encuentra relacionada con tres casos, según lo que nos comentan fuentes consultadas.

A través de redes sociales o de grupos cerrados de jóvenes que se dedican al trabajo de acompañamiento se ha ido corriendo la voz para alertar a las demás chicas para que estén atentas y no sean víctimas de este tipo de ilícitos

“Chicas tengan cuidado cuando tomen Uber y siempre manden ubicación a alguien de confianza,a mi el día de ayer un conductor de Uber me drogo nunca me llevo a mi lugar de destino y me estuvo tocando y me tomo fotos, ya fui a la fiscalía a poner mi denuncia...

Pero chicas cuídense (sic)”, se lee en uno de estos mensajes que fue recabado por las autoridades.

Por la secrecía de las indagatorias no se ha precisado el modus operandi que están llevando a cabo los presuntos agresores cuando cometen estos actos delictivos, ni tampoco las zonas donde ocurren, con el fin de no alertar y poder concretar su captura.

El pasado 3 de mayo Estefania, de 28 años, quien se dedicaba a ser escort, fue encontrada muerta envuelta en sábanas, cuando el hombre que la contrató trataba de desaparecer su cuerpo en un departamento ubicado en Isabel la Católica, esquina Correspondencia, en la colonia Álamos. Fue un taxista de confianza de la víctima quien acudió a recogerla a ese domicilio, alrededor de las 6:00 horas, sin embargo, la joven no respondió, por lo que el chofer creyó que se había quedado dormida y que no bajaría.

En un primer momento, tomó la decisión de marcharse, pero se dirigió a la casa de su clienta, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para verificar que estuviera bien e intentó llamarla nuevamente; al no tener respuesta, notificó a la madre quien le pidió la llevara hasta el edificio en el que la víctima le indicó que estaría. Al pedir apoyo de policías capitalinos se encontraron con la escena del crimen, en la que un sujeto identificado como Guillermo la arrastraba, en sus primeras declaraciones dijo que se le “había pasado la mano”.

De acuerdo con el Atlas de Feminicidios, 377 mujeres habían sido asesinadas por razón de género en la Ciudad de México, entre el 1 de enero de 2019 y el 29 de febrero de 2024.

Iztapalapa es la alcaldía con mayor número de feminicidios, al contabilizar 64; seguida por Gustavo A. Madero, con 47; y Cuauhtémoc, con 42.

Las alcaldías con menos ilícitos de este tipo fueron Cuajimalpa y Magdalena Contreras, las cuales reportaban seis feminicidios cada una.

EVIDENCIAS

A pesar de las decenas de amparos promovidos por la defensa de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del PRI en la CdMX su proceso sigue lento y por si fuera poco, la petición que hicieron sus representados para ser trasladado del penal de máxima seguridad del Altiplano en en el Estado de México para regresar de nuevo el Reclusorio Varonil Oriente no ha sido escuchada.

Nos cuentan que el proceso se encuentra en trámite desde 2020 mediante el anterior sistema penal por escrito y en las próximas semanas se esperan el desahogo de pruebas de víctimas que amplíen información sobre la acusación en su contra por encabezar una red encargada de reclutar mujeres para prestar servicios sexuales. Nada alentador el panorama para Gutiérrez de la Torre.





MAIL: gerardo.jimenez@elsoldemexico.com.mx

X: @Santomitote