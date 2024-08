Escena del crimen / El rapto de Chiquis

Chiquis es un perro de color negro cara de oso, de la raza pomerania, con siete años de edad. Fue raptado el 17 de junio pasado. Como todas las mañanas se abrió la puerta de la casa de la calle de Alicante, en la colonia Postal, donde vivía con sus dueñas, pero en tan solo unos minutos una mujer identificada como Nallely aprovechó el momento de verlo en la vía pública y sin ni siquiera preguntar si tenía dueño se lo llevó. Del momento hay imágenes.

Claudia Díaz es la madre de la menor propietaria del can, una mascota que es regalo y recuerdo que dejó un padre fallecido hace dos años y que no han podido recuperar desde entonces.

Luego de una búsqueda y apoyo de los vecinos de la colonia, Chiquis fue ubicado el 6 de julio pasado en un balcón de la calle de Bolivar. Claudia sintió alivió al confirmar que su perrito estaba a salvo y podría recuperarlo.

“Ese día llevé los documentos que me acreditan como la dueña, así como el registro del chip que tiene con todos mis datos, sin embargo Nallely quién vive ahí dijo que era la dueña y no me lo quiso dar. Solicité el apoyo de la policía de la alcaldía Benito Juárez a pesar de que acudieron, Nallely se escondió y salió en una camioneta. Después de algunas horas dejaron pasar solo a un olicía a hacer una inspección pero Chiquis ya no estaba”, nos comentó.

Claudia acudió a denunciar los hechos y el caso logró llevarse a juicio, pero el pasado 22 de agosto absolvieron a Nallely a pesar de haber cambiado hasta en tres ocasiones su declaración ante la autoridad judicial. La imputada quedó absuelta.

De acuerdo con el acompañamiento que ha hecho la organización Mundo Patitas, Nallely quedó en libertad porque Francisco Javier Angeles Morales, agente del Ministerio Público de la Fiscalía de la Ciudad de México, adscrito a la alcaldía Benito Juárez, clasificó mal el delito, ya que no quiso iniciar la indagatoria por robo o secuestro. Lo hizo por abuso de confianza. Por si fuera poco, Juan Agustín Alonso, asesor jurídico de oficio, no defendió a la víctima correctamente porque no conocía a detalle el caso. En consecuencia, un juez de control no pudo vincular a proceso a la acusada y la dejó en libertad. Ese día Nalley había declarado que Chiquis había sido dado en adopción y que ya no estaba con ella.

“Judicializar una denuncia que tiene que ver con animales, no es tarea sencilla, sin embargo, cuando un Ministerio Público falla, sólo es por inepto o por corrupto”, advierte Mundo Patitas en un comunicado.

Hace unos días, la OEM publicó el resultado de un estudio de 82 incidentes de robos de perros capturados en cámaras de vigilancia y publicados en línea, donde la gran mayoría de los casos (74 por ciento) implicaron el robo de un solo animal, que por lo general eran perros pequeños.

El estudio concluye que la pérdida de una mascota puede tener un impacto emocional similar al de la pérdida de un ser querido.

EVIDENCIAS

Uno de los primeros anuncios que hizo Alejandro Encinas, quien será titular de la nueva Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial en el próximo gobierno capitalino, fue el de la creación de una Policía metropolitana, que permita a elementos policiales y de las Fiscalías combatir los delitos sin restricción geográfica.

La declaración hizo que más de un mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se frotara las manos. Uno de ellos es Ramón Hipólito Rogelio, director de la Unidad de Policía Metropolitana Fuerza de Tarea con indicativo Ocelotl, que es conocido por su mano dura y exceso de uso de la fuerza. Temido dentro de la corporación.

Es uno de los mandos cercanos al Jefe Máximo, Israel Benítez López, subsecretario de la SSC, incluso, nos dicen que ya preparan un plan estratégico para la nueva corporación.

No obstante, dudan de este programa policial, que se repite con el primer modelo de una Policía Metropolitana implementado en 2006 y en 2013 con el nombre de Escudo Centro, conformado entonces con el propósito de formar un cerco en torno de la Ciudad de México para protegerla del crimen organizado. Para ello habría coordinación con seis gobiernos estatales y la Procuraduría General de la República (PGR), fue abandonado por su promotor, Miguel Ángel Mancera, exjefe del gobierno capitalino.

Nos recuerdan que también durante la operación de estos equipos policiales la delincuencia se infiltró y antes de efectuar los llamados megaoperativos, los grupos criminales ya estaban alertados. Así que habrá que conocer detalles, filtros que harán la diferencia de este nuevo modelo policial.





