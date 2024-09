Escena del crimen / Un informe de claroscuros

Afianzado en la ratificación de su cargo dentro de la administración que iniciará Clara Brugada como Jefa de Gobierno, Pablo Vázquez Camacho ofreció el miércoles pasado ante el Congreso de la Ciudad de México su último informe dentro de la gestión de Martí Batres para ofrecer cuentas del trabajo de la policía capitalina.

Al estilo de las administraciones pasadas, con paleros, que en su mayoría eran policías vestidos de civil o descansaban y fueron obligados para acudir, hacer bulla y animar la llegada del titular de la SSC al recinto de Donceles, acompañados de una nutrida banda sinaloense de la policía capitalina dieron el toque de color en lo que fue una rendición de cuentas con clasoscuros.

Hace unos días, la OEM publicó que por la comisión de delitos como homicidio, secuestro, extorsión, asociación delictuosa, uso ilegal de facultades y robo calificado, 446 policías capitalinos han sido detenidos en los últimos cuatro años, según el informe de actividades presentado por Vázquez Camacho.

De ese total, 235 elementos fueron sorprendidos en flagrancia y a 211 se les cumplimentaron órdenes de aprehensión en el periodo que va de enero de 2019 a julio de 2024.

En ese tiempo, algunos casos han sido difundidos, como la captura de dos elementos en 2023 por presuntamente abusar sexualmente de una estudiante del Conalep y atracar a su novio.

A la lista se suma el caso registrado en 2021 de un grupo de 12 agentes, acusados de extorsión y robo luego de exigir dinero a una familia a cambio de liberar a una persona.

De acuerdo con la denuncia, los uniformados amedrentaron a las víctimas y sustrajeron objetos de valor de su domicilio, en la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que fueron detenidos.

Otro problema que aqueja a la corporación son las faltas administrativas, ya que según el informe, la Comisión de Honor y Justicia de la SSC también destituyó en ese mismo periodo a 6 mil 397 agentes por ese motivo tras revisar 4 mil 836 expedientes.

También, un considerable estado de fuerza de la SSC ha sido destinado para enfrentar al crimen organizado que opera en la Ciudad de México, tan solo uno de cada tres detenidos, de las 2 mil 705 presuntos detenidos de al menos 16 organizaciones criminales son de La Unión Tepito, entre líderes, jefes de plaza, jefes de célula, operadores financieros, extorsionadores, sicarios y distribuidores de droga.

Fueron 888 personas capturadas de esta organización, logrando desarticular 73 células del mismo grupo, lo que representa 32% del total de las aprehensiones durante los últimos cuatro años.

Dentro de lo que destacó Pablo Vázquez en su discurso ante diputados locales fue que se ha logrado una disminución del 64% en delitos de alto impacto entre 2019 y 2024, con reducciones notables en homicidios, robo de vehículo, y otros delitos, aunque la percepción ciudadana es otra.

EVIDENCIAS

Hace una semana alertamos en esta columna de los posibles riesgos que podrían ocurrir en el sistema de transporte privado de estudiantes de la zona rural de la Ciudad de México a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, debido al conflicto entre organizaciones disidentes y a la falta de acción de las autoridades de la Máxima Casa de Estudios.

Ayer, un camión Pumabus 3054 de la Ruta San Pablo-Ciudad Universitaria se quedó sin frenos hasta impactarse en un paraje conocido como el Capulín. Esta unidad pertenece al grupo de María de la Paz López Lagunas, quien usurpa el nombre de Transporte de Pasaje Universitario Exclusivo S.A. de C.V., que encabeza Jacqueline Pineda.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaron personas lesionadas, pero padres de familia nos hicieron llegar imágenes y videos de la unidad colisionada y aseguran que las unidades ya tienen más de 20 años de servicio,además de que sus conductores no cuentan con licencia federal Tipo A para poder operar este tipo de camiones. “Hacemos un llamado al director general de Patrimonio Universitario y Jorge Enrique Carbajal López y el de movilidad de la UNAM que ya hagan algo y que no protejan al grupo de María de la Paz López”, nos expresaron.