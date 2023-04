Esclerosis múltiple y género

Por Diego Loyola





Normalmente siempre se habla de enfermedades de transmisión sexual; sin embargo, en este siglo XXI es relevante hablar sobre enfermedades desmielinizantes como la Esclerosis Múltiple (EM), una enfermedad autoinmune que afecta al ser humano sin importar la preferencia sexual, identidad de género, color, etnia, nivel social etc. Es un tema relevante puesto que, desde hace muchos años la ciencia aún no conocía lo que esta implicaba.

¿Por qué se da? La Esclerosis Múltiple es una enfermedad en la que el sistema inmune degrada la cubierta que protege a los nervios, por lo que el daño en estos interrumpe la comunicación entre el cerebro y el cuerpo; no es genética es un simple sorteo en la tómbola que lo saca por azar.

De cada 10 personas en el mundo 3 mujeres y 1 hombre la padecen. Entre los síntomas se encuentran: la pérdida de la visión, dolor, fatiga y disminución de la coordinación.

Los síntomas, la gravedad y la duración pueden variar según la persona, debido a que cada cuerpo y organismo es diferente, por tanto hoy en día la medicina no puede asegurar el tiempo de vida de una persona con EM. En algunos casos las personas no pueden presentar síntomas durante gran parte de sus vidas, mientras que otras pueden tener síntomas crónicos que nunca desaparecen.

Esta enfermedad no tiene cura y es mortal, de modo que llega para acompañar en la vida a las personas e irse con ellas hasta el último día de sus vida. Desgraciadamente el precio de los medicamentos va desde los 70 mil hasta un millón de pesos. El desabasto de estos en México no es solamente para oncología como se conoce desde a principios de este sexenio, sino igualmente para pacientes de enfermedades desmielinizantes.

Emilio L., un hombre transgénero de tan solo 27 años, fue diagnosticado recientemente, sus síntomas datan desde sus 20 años, en los que se le paralizaba pierna, brazo, o mitad del cuerpo, pero lograba recuperar la movilidad con medicamento inyectado por un médico que le decía que era solo algo nervioso no peligroso, hasta que finalmente después de tiempo de comenzar con su tratamiento hormonal gracias a una resonancia magnética fue diagnosticado con esta enfermedad. Emilio comparte que el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía le ha puesto diversas trabas para atenderlo, ya que ellos consideran que su caso no es de gravedad porque no llevaba una pierna o alguna parte corporal paralizada; sin embargo, después de semanas finalmente le sarán medicamento por 2 años, posteriormente deberá ver la manera de sobrevivir.

En otro caso se tiene a Regina P., mujer cisgénero de 22 años, estudiante de medicina. Fue diagnosticada por EM y se encuentra solicitando ayuda monetaria para poder seguir viviendo.

Así como estos dos casos, son más de miles de casos en el mundo y cientos en México. La salud es indispensable y la falta de apoyo gubernamental es caótica. Las enfermedades autoinmunes, las tiroideas, las anemias etc., desde siempre han afectado más a mujeres y a hombres trans, pero hasta ahora no se ha investigado porque sucede esto.