Espacio público en torno a hospitales y fiscalías

Hay espacios públicos que la gente utiliza en medio de una desgracia: los entornos de los hospitales y de las fiscalías desconcentradas. Esos espacios son poco acogedores y, sin embargo, se vuelven el hogar temporal de miles de personas, algunas de la Ciudad de México y otras que vienen de muy lejos.

Las reglas de estos hospitales son estrictas: horarios limitados de visita, un familiar a la vez, no niños, e incluso otras restricciones como no acceder con una computadora, como alguna vez me sucedió en el Hospital López Mateos del ISSSTE. O aceptas las reglas o no visitas a tu familiar.

En el caso de los hospitales de alta especialidad, como Cardiología, Cancerología, Nutrición, el Centro Médico Siglo XXI, entre otros, se suma que personas de todo el país están a la espera de noticias y tratamientos, acompañando a familiares por días, semanas o meses. La gente duerme en los coches y resuelve sus necesidades fisiológicas como puede. Muchas veces no se les dota siquiera de una banca.

El Hospital General Carlos Mac Gregor del IMSS, por ejemplo, cuenta con una plaza de acceso de 1,200 m2, enrejada por supuesto. El área de urgencias está siempre desbordada. Lo ideal sería que los familiares esperaran en un espacio techado, con WiFi, con conexiones eléctricas, baño, agua potable y café. Un sentido natural de protección (ambulantes, inseguridad y personas en situación de calle) nos lleva a desperdiciar ese posible espacio público. Hay muchos ejemplos más.

Sean hospitales del Gobierno de la Ciudad, del IMSS, del ISSSTE, del Sector Salud, las escenas se repiten: esperas en áreas incómodas, falta de espacio y facilidades para quienes pernoctan, ambulantaje, y ausencia de estrategias para hacer más llevaderos los peores momentos.

¿Cuánta gente sólo está esperando que su familiar muera u orando para que un milagro suceda? Un buen espacio haría la diferencia, más aún si se complementa con los colores y olores adecuados, la música o el auxilio de un profesional de la tanatología o la sicología.

Las esperas en las fiscalías son igualmente tortuosas, quizá más breves, pero en todo caso la situación de la ciudadanía es la misma: hay tristeza, temor, dolor, coraje, incertidumbre, y como sociedad no somos capaces de tenderles la mano.

En algunos casos el esfuerzo necesario es pequeño: podemos iniciar con la cancelación de tres lugares de estacionamiento y reemplazarlos con sombrillas, bancas, algo de vegetación, WiFi, conexiones y listo. En otros podríamos probar abrir las plazas enrejadas con alguna restricción que garantice un buen uso de los espacios.

Hay clínicas y hospitales en los que bien ayudaría hacer pasos peatonales seguros y cómodos. Por ejemplo, en el Hospital López Mateos urge un paso peatonal. En otros se puede ampliar la banqueta, acercar áreas verdes colindantes mediante reductores de velocidad.

Diría que requerimos un trabajo conjunto, instalación por instalación, con la participación de las dependencias involucradas (Fiscalías y sistemas de salud), con las autoridades de la Ciudad de México o con las alcaldías respectivas, en la lógica de mejorar el espacio público donde más se necesita.