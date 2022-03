Estado de México, la definición para el 2024

El Estado de México cuenta con el 13.1385%, siendo la entidad con mayor porcentaje de la lista nominal del país, la información relacionada con el diagnóstico de los 45 distritos locales, las 6,544 secciones, según la lista nominal es de 12,376,517 electores, de los cuales 52% son mujeres y 48% son hombres y la edad promedio más importante radica entre las personas de 30 a 64 años, equivalente al 62% de dicha lista. De los 125 municipios Morena gobierna 31, el PRI 50, el PAN 18 y el resto distribuidos entre 7 pequeños partidos políticos, sin embargo, la concentración poblacional da una diferencia de más de un millón y medio de personas gobernadas en favor de Morena, dato que no necesariamente se convierte en electores.

Los territorios gobernados por Morena se concentran en el oriente del estado y por lo que hace al norte, sur y centro del Valle de Toluca tiene preferencia electoral del PRI.

Estamos hablando de un territorio que tiene colindancia con Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos y evidentemente la Ciudad de México; lugares con los que desde el punto de vista cultural, social, político y económico, existen nexos e influencia incalculables, por lo que los resultados electorales pueden influir de manera contundente a la resolución del 2024 en la Ciudad de México donde se perdieron 8 alcaldías en las pasadas elecciones de junio de 2021 y, sin duda, para la presidencial.

La elección y definición procedimental para los candidatos a la gubernatura y a la sucesión de los municipios más importantes, tiene que realizarse no solamente con el análisis numérico de la presencia pública de los aspirantes, sino utilizando los algoritmos que permitan establecer triunfos contundentes y que no pongan en riesgo la joya de la corona que es la Ciudad de México, ni que cause perjuicio en la votación que elija a la próxima presidenta o presidente de México.

Tomando en consideración los números y la simpatía, y haciendo un análisis práctico de personas gobernadas, aunado a la movilización y empatía social, así como las características personales, simpatía entre diversas comunidades, experiencia y juventud, todo apunta a la frescura que hoy posee el alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda. Su experiencia se remonta a casi 30 años en la vida y actividad social, siendo uno de los líderes más queridos y reconocidos en todo el Estado de México, donde ha encabezado la lucha por los derechos de las personas que integran la Comunidad LGBTTTIQ+, pero además ha sido un apasionado defensor de los derechos de la infancia, las mujeres víctimas de violencia, de personas con discapacidad; es a su vez un reconocido promotor cultural y artístico, y de los Derechos Humanos.

Adolfo Cerqueda se convierte en una aplanadora popular donde lo único que no tiene son negativos, las últimas encuestas serias de su popularidad en todo el estado lo tienen en una vertiente de ascenso imparable que lo hace un personaje inédito en la historia de la política mexiquense y que debe ser observado muy de cerca. Bajo su responsabilidad se encuentran poco menos de 1 millón 100 mil personas, siendo el segundo municipio más poblado del estado y el número 11 a nivel nacional, además es el alcalde más joven de la historia de Neza y el primero originario de dicho municipio.

El laboratorio que significa gobernar un territorio donde se concentra el mayor repunte en la producción de empleos y de impacto socioeconómico a toda la región del oriente del estado, lo convierte en uno de los municipios más sobresalientes del país y también en uno de los mayores proveedores de mano de obra calificada para la Ciudad de México. Sin duda, lograr que el municipio tenga actividades económicas primarias y secundarias es un reto y objetivo del actual alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo.

La elección del Estado de México del 2023 se convierte en la antesala de lo que podría ocurrir en la Ciudad de México, utilizando fórmulas anquilosadas de liderazgos rancios que ya no despiertan más que recuerdos de prácticas poco eficaces. La evidencia está en los resultados de la última elección. Cierro esta reflexión con una frase de Albert Einstein que reza: “locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.