Estamos listos

"A veces con los del pro, a veces con los del contra, a veces con quienes ganaron y a veces con quienes perdieron, pero nunca fundando una capilla enfrente. Siempre junto a todos y con todos una vez tomada la decisión". - Carlos Castillo Peraza

Se han cumplido los tiempos reglamentarios y es tiempo de iniciar la campaña por la Presidencia del PAN y estoy listo para la contienda. Desde antes de ser mayor de edad he participado en el PAN, desde el municipio hasta al ámbito nacional y todos lo cargos que he tenido, como diputado, senador o coordinador de los diputados federales toman sentido justo para llegar a este momento; el momento de buscar la presidencia para devolverle la identidad al PAN y volver a darle el rumbo correcto.

Me enamoré del PAN cuando vi a Maquío en Michoacán y desde entonces inicié un camino para servir a mi estado y a mi país que me ha llevado a conocer toda la República y a miles de panistas, sembrando en cada lugar al que he ido la identidad humanista que nos hace diferentes y diferenciables.

Llevamos 18 años perdiendo votos en las elecciones presidenciales, se han enquistado problemas internos como nunca antes y es tiempo de hacerles frente para retomar el rumbo correcto. Vamos a terminar con las actitudes mezquinas que han alejado a los militantes y a los ciudadanos del PAN, vamos a devolverle al PAN su identidad y a los panistas el orgullo de ser panistas.

Hay que hablar con la verdad y reconocer que la alianza de la elección pasada no funcionó y no convenció, e incluso sectores ampliamente identificados con el PAN optaron por no darnos su voto. El problema no sólo fue de compatibilidad ideológica, como muchos mencionaban, el problema fue de política interna: faltó darle a la militancia su lugar, al igual que a todos los panistas que se vieron desplazados por las características de la alianza y por la falta de trabajo interno de reconciliación.

La situación no es sencilla, pero eso hace que buscar la presidencia del PAN sea un reto que va más allá de lo interno. Es tiempo de volver a hacer del PAN el referente de la oposición en México para enfrentar la amenaza autoritaria y hegemónica que hoy vivimos. Acción Nacional es más necesario que nunca y tenemos que estar a la altura del reto.

Nuestra identidad panista, nuestra historia y nuestros militantes es el mayor activo con el que contamos; en el PAN todos serán necesarios y vamos a devolverle la autoridad a la dirigencia nacional. El Presidente y el Secretario General serán árbitros en las contiendas internas y directores técnicos en las campañas externas. Volveremos a abrir las afiliaciones y retomaremos la capacitación para tener a la mejor generación de panistas y de servidores públicos de la historia.

El PAN gobierna 12 estados y más de 400 municipios, somos gobierno y somos oposición a nivel federal y vamos a seguir demostrando que donde gobierna el PAN se vive mejor.

No voy a ir en contra de nadie ni voy a ser parte del desprestigio del PAN con una campaña de ataques; voy con Héctor Larios de compañero de fórmula y con una planilla que representa la pluralidad y la experiencia que hay en nuestro Partido; voy junto a todos y con todos a construir el PAN que estamos llamados a hacer, el PAN de la militancia, de la congruencia y del proyecto de país; Unidos en la Dirección Correcta.

