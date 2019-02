Estancias infantiles SÍ

¡Que paradoja! Lázaro Cárdenas decretó la formación de una guardería para las obreras -todas ellas mujeres pobres- del taller de uniformes del ejército. Hoy el presidente que usa su imagen como emblema de gobierno, ordena a su partido en la Cámara de Diputados desaparezca del presupuesto de egresos la mitad de los recursos destinados para estancias infantiles para niñas y niños cuyas mamás son pobres.

De la primera guardería que se tiene referencia para las vendedoras del mercado El Volador en la Ciudad de México en 1837, hasta las que hoy conocemos se ha avanzado en su concepción; no sólo se cuida a las y los infantes mientras sus madres trabajan, es un inicio a la educación.

Se ha escrito mucho sobre el recorte del programa de guarderías y estancias infantiles que se otorga a través de la SEDESOL hoy Secretaría de Bienestar. Una decisión de esta magnitud no puede dejar de insistirse es un grave error.

En los centros, guarderías o estancias infantiles cada grado tiene un programa de atención, cuidado y estimulación según la edad. Es verdad que todavía hay personas -el Presidente y el Secretario de Hacienda entre ellos- que piensan que las y los pequeños van a una estancia sólo para ser cuidados, por lo tanto la abuelita y el abuelito lo harán mejor.

Resumo lo que hay detrás de las estancias infantiles: a) las mujeres hemos inscrito en nuestra agenda de derechos, contar con guarderías o estancias infantiles, ergo es un derecho de las mujeres; b) la cobertura de estancias para trabajadoras no inscritas en el IMSS o ISSSTE u otra institución, ha sido una exigencia que se concreta en ámbitos locales o desde el Presupuesto Federal como un derecho; c) las estancias que han dejado de funcionar por el recorte presupuestal, afectan a las madres más desprotegidas desde el aspecto laboral; d) las estancias que hoy dejaron de existir, no son calderonistas, son producto de una lucha de decenas de años del movimiento feminista y de las mujeres trabajadoras; e) se apoya a otras mujeres de las zonas más excluidas.

Contar con una estancia infantil es un derecho de las mujeres, pero sin duda es un derecho de las niñas y de los niños: a) desde los primeros meses de vida cuentan con programa de estimulación temprana; b) si bien al principio se encargaba a niñeras el cuidado, hoy su atención está profesionalizado, hay escuelas con especialización para el fomento del desarrollo cognoscitivo infantil; c) además de profesionales de la educación, en las estancias apoyan otras profesiones como el trabajo social, psicología, pediatría; d) las niñas y niños reciben sus alimentos desde que llegan temprano a la estancia; e) las niñas y los niños que gozaban de estas estancias, tienen trato como sujetos de derechos, iguales a los demás; f) el fomento del libre desarrollo de su personalidad se logra desde una estancia infantil, es un proceso previo a la etapa de la escolaridad; g) la convivencia entre las niñas y los niños en una estancia, además de iniciarlos en la escolaridad, también les educa en la convivencia y empatía entre sus semejantes: es el mejor espacio para formar en la igualdad, la solidaridad y conocimiento de los derechos humanos.

Las estancias que desaparecieron afectan a las niñas y los niños más pobres; dañará el tejido social. Se debe resarcir el error #EstanciasInfantilesSÍ

@angelicadelap

Defensora de los Derechos Humanos.