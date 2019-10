Este arroz…todavía no se ha cocido

En el “cuatro veces heroico puerto de Veracruz”, conforme a lo esperado transcurre el pleito callejero que nos ocupo en la anterior colaboración. El poderoso y favorito de los apostadores (por eso es favorito), materialmente está haciendo “pomada” a su adversario pues no hay duda de que, hoy por hoy, tiene la sartén por el mango y está aprovechando bien esa ventaja poniéndolo al punto del nocaut, luego de impulsar su remoción “temporal” (desde luego en el congreso local) y promover, perdón “acatar”, cuando menos dos órdenes de aprehensión por delitos cuya gravedad le impide regresar al cargo cualquiera que sea el resultado del conflicto sobre la suspensión, de tal suerte que al día de hoy, Jorge Winckler está prófugo.

Desde luego que éste no está “manco” y por lo que siempre se ha visto, cuenta con amplios recursos que no se deben dar por perdidos, tan es así que los diputados del PAN promovieron fallidamente una acción de inconstitucionalidad contra la llamada suspensión temporal, intento que fue determinado por la Suprema Corte como “notoriamente improcedente, es decir, no porque la destitución fuera válida, sino porque el recurso careció de algún requisito.

Habrá quién con conocimiento de causa, o sin ella, diga que el exfiscal “no es una blanca paloma”, tan es así que encontraron razones para abrir cuando menos dos carpetas de investigación en su contra, una de ellas ¡nada más por secuestro!, lo cierto es que el seguimiento de este asunto en los medios, le ha quitado reflectores a los severos actos de violencia que vive la entidad y que indudablemente tienen prioridad en la mente de los gobernados comunes que solo ven en el incidente una mala versión de “Charros contra gánsters”, película que en la Cultura a la mexicana, de por sí ya es mala.

En un Estado de Derecho no es de menor importancia determinar con transparente precisión, si el procedimiento utilizado por los legisladores locales estuvo apegado a la ley o si fue un ingenioso ardid para quitar del camino los obstáculos que representan los adversarios políticos, ya que si así fuera, su práctica, peligrosamente podría ponerse de moda con cada cambio de administración, representando un riesgo latente para la gobernabilidad de la entidad y por supuesto, del país entero.

Con frecuencia los pleitos entre chicos se convierten en pleitos de grandes y nuestro caso está en esa situación, pues una vez que el gobernador morenista y el entonces fiscal panista se declararon “amor” se desencadenó lo que ya hemos comentado, involucrando al legislativo local y al poder judicial, siguiéndole la iniciativa por parte de la bancada panista en la Federación para desaparecer poderes en la entidad y la respuesta inmediata de los morenistas fue proponer lo mismo para los casos de Tamaulipas y Guanajuato, gobernados por panistas, no cabe duda el grado de “madurez” que observa nuestra clase política, pues en los tres casos la situación de violencia, por efecto del crimen organizado, que padecen sus respectivos ciudadanos, es lo que menos importa, lo importante es reaccionar ante una ofensa casi personal o de grupo. Al día en que escribo para este espacio, ya encontraron el cuerpo de José José, lamentamos la muerte del Maestro Miguel Leon Portilla y el asunto de las tres iniciativas para desaparecer los poderes en los estados mencionados se encuentra en el Senado, en conclusión…





Este arroz…todavía no se ha cosido





napoleonef@hotmail.com