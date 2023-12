Este miércoles el Senado votará para elegir nueva ministra confirma Ana Lilia Rivera

El Senado de la República se alista para elegir el próximo miércoles a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva quien dio a conocer el procedimiento por el cual esta cámara elegirá a quien ocupará la vacante que dejó Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Explicó que la terna que envió el presidente de la República, integrada por Bertha Alicia Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y Eréndira Cruzvillegas Fuentes será puesta a consideración del Pleno en la sesión del 13 de diciembre el Senado donde se discutirá y en su caso aprobará el dictamen de idoneidad y elegibilidad y se llamará enseguida a las candidatas a comparecer ante el pleno. Concluidas las comparecencias, el Senado procederá a la votación para elegir de alguna de las tres, por mayoría calificada, a quien ocupe la vacante en el pleno de la Corte. Aclaró que, de no conseguirse la votación calificada, el Senado habrá agotado el procedimiento que le corresponde y tocará al presidente de la República hacer la designación de la nueva ministra de alguna de estas tres candidatas que propuso.

AMLO PREVÉ CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB EN 1.3 POR CIENTOY ANUNCIA REFORMA PARA DESAPARECER ÓRGANOS AUTÓNOMOS

Optimista empezó la semana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues pronosticó que, al terminar su gobierno, habrá un crecimiento del PIB de 1.3 por ciento anual “a pesar de que nos caímos 19 por ciento con la pandemia”. Al presentar un reporte de los principales resultados socioeconómicos, el Presidente agregó que “ahora traemos 3.4 de crecimiento anual” y destacó un récord de puestos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a noviembre de 2023, con 22 millones 409 mil, además cifras de “desempleo” del más bajo en el mundo. López Obrador también anunció que enviará una iniciativa al Congreso para eliminar los organismos autónomos, quizá ahora sí logre pasar, pues recordemos que hace unos días el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado anunció que el frente está muerto. Con los votos de este partido en la Cámara alta sí se alcanzan la mayoría calificada que requieren varias reformas y no es, así que no los perderemos de vista.

XÓCHITL GÁLVEZ LLAMA A AMLO CUMPLIR CON SU RESPONSABILIDAD Y RESOLVER INSEGURIDAD

Aunque a menor paso que Claudia Sheinbaum la precampaña del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez avanza y como es de esperarse aprovecha para cuestionar las acciones del gobierno en uno de los temas más sensibles de esta administración como es la inseguridad. De gira por San Luis Potosí, la senadora con licencia la precandidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se ponga a trabajar para resolver el problema de la inseguridad y deje de ser jefe de campaña de Claudia Sheinbaum, la aspirante de Fuerza y Corazón por México criticó el llamado del Mandatario para que “entre todos” resolvamos el problema de las extorsiones. Eso sí, prometió que cuando sea presidenta de la República cambiará la estrategia de seguridad porque la actual de abrazos no balazos, no sirve.

EDUARDO RAMÍREZ CONSTRUIRÁ CONSENSOS PARA NOMBRAR MAÑANA A MINISTRA DE LA CORTE

Eduardo Ramírez coordinador de Morena en el Senado tendrá días intensos de trabajo de negociación esta semana pues se alista a construir los acuerdos para los nombramientos pendientes. La semana pasada se reunió con los Grupos Parlamentarios para avanzar en su responsabilidad. Además, el presidente de la Junta de Coordinación Política añadió que se dará trámite a los nombramientos de magistrados de Tribunales Electorales Regionales, para los cuales también se construirán consensos. Sobre la designación de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Ramírez confió en que existirá una política de entendimiento entre los Grupos Parlamentarios de oposición, para generar los acuerdos que permitan elegir a una de las integrantes que propuso el Ejecutivo Federal en la segunda terna. “Hay madurez, hay la voluntad política de los Grupos Parlamentarios y vamos a construir la mayoría”, aseveró el senador. Adelantó que, aunque aún no hay un acuerdo, se prevé que el próximo miércoles, 13 de diciembre, se discuta este asunto en el Pleno, para encontrar la mejor propuesta para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

IGNACIO MIER PRESENTA A SU EQUIPO DE PRECAMPAÑA EN BUSCA DE UN ESCAÑO EN EL SENADO

De manera oficial Ignacio Mier Velasco será el candidato de Morena para el Senado de la República luego de que este fin de semana, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), los Consejos y Comités Ejecutivos Estatales, así como las Comisiones nacionales de Elecciones, de Encuestas y de Honestidad y Justicia determinaron las primeras fórmulas a la Cámara alta. Se dio a conocer los bloques de competitividad de Morena por entidad federativa, donde Puebla se colocó en el bloque de alta competencia, tomando en cuenta los resultados de la elección al Senado de 2018.Dentro del bloque de competitividad alta se encontraban Puebla, Estado de México, Baja California Sur, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Nayarit y Quintana Roo; sin embargo, los estados donde un hombre encabezará la primera fórmula serán Puebla, Estado de México, Ciudad de México Morelos. No lo perderemos de vista.

ADRIÁN ALCALÁ, NUEVO PRESIDENTE DEL INAI

Aunque no puede operar de manera normal, porque el Senado no ha designado a tres de sus integrantes, el comisionado Adrián Alcalá Méndez se convirtió en el nuevo Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales (Inai), para el periodo 2023-2026, en sustitución de Blanca Lilia Ibarra Cadena. Durante una sesión extraordinaria celebrada por el pleno del Inai, se desarrollaron cuatro rondas de votación para elegir al nuevo responsable del organismo de transparencia nacional. El nuevo titular de este instituto lanzó un llamado a los senadores para que esta semana nombren por lo menos a dos comisionados, sin embargo, la semana pasada el pleno no otorgó la mayoría calificada a las propuestas que ya había por lo que será hasta el próximo año cuando se construya una nueva terna y se continúe con el proceso legislativo, pero como será año electoral y el aval presidencial no lo tienen los legisladores, seguramente este organismo seguirá incompleto. Ya veremos.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA EN CONTRA DE ELECCIÓN DE JUECES POR VOTO POPULAR

La oposición en el Senado advirtió que la reforma al Poder Judicial que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador, en febrero próximo, no tiene viabilidad al ser una propuesta mediática y electorera. Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, se pronunció en contra de que jueces, magistrados y ministros se elijan por el voto popular, porque son servidores capacitados y con una capacidad especial en el desarrollo del mundo jurídico del campo de las leyes. Acusó que esta es una reforma mediática, con el propósito de demeritar al Poder Judicial. “Es una reforma mediática, que va seguir golpeando, sin duda, la conformación de muchos de los órganos de impartición de justicia. Pero, se ha dado otra muestra, esta semana, de que la Corte simplemente aplica la ley y eso es lo que tiene hacer y, ojalá que nuestro sistema jurídico mexicano subsista así, siga así, no sería deseable que quien esté al frente de un órgano de decisión o de un órgano que, precisamente, toma decisiones sobre patrimonio, sobre vida, sobre libertad, sea quien resulte más carismático o quien tenga mejor comunicación de frente a los medios o quien resulte mucho más simpático para algún sector de la población. Tiene que haber alta capacitación y tiene que haber perfiles verdaderamente comprendan la interpretación de la ley”.





SHEINBAUM ASEGURA QUE EL MODELO DE LA 4T ES EJEMPLO MUNDIAL

Imparable en las preferencias electorales continúa la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum y de gira por Tlaxcala aseguró que el modelo de la Cuarta Transformación que lucha por el bienestar del pueblo de México es ejemplo mundial. “Estamos mostrando al mundo que se puede generar desarrollo con bienestar, con soberanía, esa es la esencia de la Transformación’’, destacó. Sheinbaum Pardo hizo hincapié en la importancia de seguir fortaleciendo la 4T, la cual tendrá un segundo piso hecho de sueños, entre los cuales la defensa de los migrantes será una de las grandes prioridades para los años que vienen. Agregó que algunos de los otros objetivos de la continuidad de la Transformación son luchar por una educación pública y de calidad para todas las infancias y en especial para las juventudes, tal y como se hizo en la Ciudad de México, en su gestión como Jefa de Gobierno donde se otorgó el apoyo ‘’Bienestar Para Niñas y Niños. Mi Beca Para Empezar’’ a estudiantes de escuelas públicas de educación básica y se construyeron las universidades ‘’Rosario Castellanos’’ y la ‘’Universidad de la Salud’’, donde ahora estudian más de 50 mil jóvenes. Sin embargo, más le vale a Morena no confiarse, porque aún faltan seis meses para la elección y esa sí que es la encuesta definitiva. Ya veremos.

SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL ASEGURA QUE EN EL GOBIERNO DE AMLO HAY CORRUPCIÓN

Muy activo como siempre se mantiene el senador del PRD Juan Manuel Fócil quien además de su labor legislativa, todos los lunes habla de temas naciones. En esta ocasión aseguró que es mentira que no haya corrupción en la administración de López Obrador, porque se acaba de publicar el vínculo donde se asegura que uno de sus hijos tiene vínculos con una empresa que le asignaron contratos por 300 millones de pesos. El tabasqueño, añadió el presidente Obrador de manera permanente le está mintiendo a la gente diciendo que sólo en Segalmex hay corrupción. “Para exculpar a su hijo -señaló el parlamentario federal- que salió envuelto en una investigación ahí de asignación de contratos de medicina… se acuerdan todo los que decíamos de Peña Nieto con los contratos de medicina que cómo era posible que se lucrara con la necesidad, con la enfermedad de las personas”.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR PROMETE QUE EL ABASTO DE AGUA SERÁ PRIORIDAD DE CLAUDIA SHEINBAUM

Muy activo continúa Alfonso Ramírez Cuéllar en todo el país para dar a conocer las propuestas y la visión de futuro de Claudia Sheinbaum. En Baja California, Alfonso Ramírez Cuéllar, informó que el equipo de la precandidata presidencial trabaja para priorizar el agua como un derecho humano. El titular de Sectores Productivos de la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación dijo que los temas hídricos forman parte fundamental de la agenda de la transformación en el país. Además, explicó que debido a la sequía que se presenta en diferentes puntos del país, se diseña una estrategia que permita que tanto los sectores productivos como los hogares tengan el suministro suficiente para tener una vida digna. En este sentido, adelantó que se realizarán reuniones con agricultores y académicos de El Colegio de la Frontera Norte. “Tenemos el anhelo de concretar, en el corto plazo, que todos los hogares tengan agua suficiente y de calidad. Este es un propósito que nosotros estamos buscando en el sexenio 2024-2030”,

