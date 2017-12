Éste será un año para Nosotrxs

Por Luis F. Fernández

No tengo duda de que éste será un gran año para Nosotrxs. Las condiciones están puestas sobre la mesa: elecciones competidas y polarizadas, autoridades ausentes –concentradas en el proceso electoral-, instituciones y poderes débiles en los tres niveles de gobierno y una sociedad ávida de tomar en sus manos el control de los poderes públicos.

Es fundamental entender que la crisis de representatividad no se resuelve con elecciones; que las profundas desigualdades de nuestro país no se terminan con promesas electorales de cúpulas políticas que se han probado ineficientes; que la violencia e inseguridad no se resuelve ni con leyes marciales ni con más militares en las calles; que la corrupción no termina con decretos sumarios ni con justicia selectiva; que la democracia no se reinventa cada tres o seis años.

2018 arrancará con retos profundos para Nosotrxs y con problemas que nos llaman a una revolución de conciencias sobre nuestra propia concepción de lo público, sobre nuestra propia capacidad de entender a los otros como nosotros para reconstruirnos como comunidad. Replantearnos la representatividad en los procesos de decisión pública implica cuestionarnos sobre quiénes depositamos nuestra confianza en el día a día y si estos personajes son capaces de honrar dicha confianza al retribuirla con hechos. Rediseñar la representación política debe concentrar nuestra atención en aquellos que no tienen voz –ni bienes ni servicios públicos ni capacidad de exigir sus derechos- para dar todo de nosotros para cimentar, desde ya, una sociedad más igualitaria.

Al escribir esto, no puedo dejar de recordar la definición de Michael Oakeshott de la política, entendida como la actividad para atender los acuerdos generales de una colectividad de personas que, por reconocimiento y confianza común, se atienen a dichos acuerdos y construyen la comunidad.

La reducción de la violencia y combate a la inseguridad también pasa por reconstruir nuestros vínculos sociales, por replantear nuestra capacidad como Estado –en el que nosotros, los ciudadanos, somos el Estado- para resolver y atender colectivamente las necesidades de los otros, para habitar en comunidades más armónicas. Un sistema capaz de humanizar las acciones de los otros, al comprender sus necesidades, es un sistema que privilegia a los otros en beneficio de nosotros.

El problema en México es profundo, privilegiamos en todos los aspectos de nuestras vidas lo privado sobre lo público, existe una preferencia por servicios educativos o de salud privados sobre los públicos, por utilizar vehículos privados en lugar de utilizar el transporte público o por contratar servicios de seguridad privada o cerrar calles para protegernos en lugar de construir una seguridad –efectivamente- pública, para todos.

Los ejemplos sobran. Es a partir de la acción colectiva que nos podremos reconstruir como comunidad. Lo hemos repetido desde el origen de Nosotrxs, 2018 será el momento de tomar conciencia que las leyes, las instituciones y los derechos son nuestros y está en nuestras manos cambiar la dinámica política. Tomar en nuestras manos la democracia y aprender a informarnos, a vigilar, a organizarnos y a exigir. Cierro 2017 compartiéndoles nuestro mantra: Nosotrxs somos el Estado, el Poder y la Democracia. Ni tú ni yo ni ellos. Nosotrxs.

Director ejecutivo de Nosotrxs

@NosotrxsMX