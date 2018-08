Esto es ser capitan

Joaquín Beltrán

Qué tal, ¿cómo están? Agradezco a ESTO la posibilidad de expresar mis opiniones, así como la oportunidad de entablar comunicación directa con ustedes, amables lectores.

La idea de esta columna es revisar los partidos de la jornada y analizar el que, a mi criterio, es el más atractivo. Pues bien, empecemos. Cruz Azul recibe a Tigres, mañana en el estadio Azteca, a las 9 de la noche.

Un punto importante que se tiene que considerar es el estado de la cancha del Coloso de Santa Úrsula; es evidente que no está en las condiciones ideales por el poco tiempo que existe entre la colocación del pasto híbrido y el día y la hora del partido. Ojalá esto no afecte a dos planteles que tienen mucha calidad técnica y que nos han demostrado priorizar la posesión de pelota sobre cualquier cosa. Físicamente los dos llegan en buenas condiciones. Tigres no tuvo participación en la Copa MX esta semana y aunque Cruz Azul sí jugó, y ganó en Zacatepec, Caixinha rotó a parte del plantel para llegar bien a este partido.

El acoplamiento al estilo de Caixinha de los refuerzos que llegaron ha sido rápido y efectivo. La importante gestión de Peláez para que los que llegaron se incorporaran, en su mayoría, al inicio de la pretemporada, le permitió a este cuerpo técnico transmitir su idea de juego.

Por su parte, fiel a lo que Tigres ha hecho los últimos torneos bajo el mando del “Tuca”, son pocos los cambios que hay en el plantel, la continuidad es clave para que los felinos sepan qué hacer.

Seguramente será un partido de ida y vuelta, intenso, en el cual la clave será la profundidad por las bandas por los jugadores que suelen ir por los costados, rápidos que no rehúyen al uno contra uno. Ambos equipos tienen capacidad para salir con balón controlado, tienen una media cancha que trabaja bien la recuperación y gente que define en el área rival.

Disfrútenlo.

